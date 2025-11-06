Onde acontece a música independente de Fortaleza?

Casa Absurda: de sede do grupo teatral Pavilhão da Magnólia a espaço de convergência entre teatro, música, dança e artes visuais / Crédito: Silvianne Lima/ Divulgação

Uma loja de discos, a sede de um grupo de teatro, um restaurante e uma livraria convertida em espaço cultural: estes são alguns dos palcos vitais para a cena musical independente de Fortaleza hoje. Diante da escassez de casas que contemplem o público e a produção artística locais, estes espaços ampliaram suas esferas de atuação apostando no diferencial dos projetos autorais e mantendo uma rede indispensável para amplificar a música da cidade. Ponte entre som e cena “Um território livre para a criação e a difusão — um espaço de experimentação e encontro”, é como o ator e produtor cultural Jota Júnior Santos define a Casa Absurda, sede do grupo de teatro Pavilhão da Magnólia, que completa 20 anos de atuação. Integrante do grupo, ele conta que o teatro foi o ponto de partida do espaço, mas logo a música, a dança e as artes visuais passaram a ocupar o mesmo teto.

Nelson Albuquerque, Eliel Carvalho, Silvianne Lima, Denise Costa e Jota Júnior Santos, integrantes do Grupo Pavilhão da Magnólia, que mantém a Casa Absurda Crédito: Humberto Araujo Com a música, essa relação surgiu naturalmente. “Muitos artistas da cidade encontraram na Casa um lugar acolhedor, íntimo e aberto à experimentação. E o público sempre esteve presente, acompanhando e participando ativamente. Nossa aproximação com a música vem do próprio trabalho do grupo. Quase todos os nossos espetáculos têm música ao vivo e, a cada criação, artistas da cena musical colaboram nas trilhas sonoras originais — como Ayrton Pessoa, Jocasta, Orlângelo Leal, Sylvain Druot e Mona Gadelha — junto a Eliel Carvalho, nosso ator e músico, construindo essa ponte entre som e cena”, detalha. Resistência e invenção Nádia Sousa. A Casa Mercúrio oferece programação cultural com shows, cursos e encontros, sempre contemplando a produção autoral e experimental de Fortaleza Crédito: Divulgação A Casa Mercúrio oferece programação cultural com shows, cursos e encontros, sempre contemplando a produção autoral e experimental de Fortaleza Crédito: Divulgação Desde sua abertura em 2018, a Casa Absurda mantém parceria com o selo Mercúrio Música, que faz propostas de lançamentos de discos, shows e discotecagens e que, desde 2020, também possui seu espaço cultural independente. Localizada no Benfica, a Casa Mercúrio funciona atualmente no prédio que antes abrigava a Livraria Lamarca.

Nádia Sousa, gestora do espaço, avalia que “é muito fácil achar espaço para festas que ‘bombam’, mas não é fácil encontrar espaços dispostos a receber pesquisas sonoras e autorais, por exemplo”. Nesse contexto, Nádia vê a atuação da Mercúrio pautada por ações de resistência e de invenção: “resistir ao apagamento das pequenas iniciativas e inventar modos possíveis de sustentar a cultura fora das lógicas de mercado e dos circuitos hegemônicos”, afirma. Para ela, o cenário atual exige novas estratégias de sustentabilidade e de mediação cultural. “Apostamos na força das redes colaborativas, buscando parcerias, apoios e financiamentos de diversas naturezas para podermos continuar investindo naquilo em que acreditamos. E temos um público cativo, que sempre chega junto e é nosso maior bem. Esse trabalho de formação de plateia é fundamental”, explica. Na programação da Casa Mercúrio, shows e festivais de música como o “Barulhinho Delas” se articulam com cursos de formação técnica, residências e encontros. “A ideia é gerar um ecossistema cultural que valorize sobretudo os processos, as colaborações e aprendizados compartilhados”, explica.

Vibe Tiny Desk Hifive Discos e Bar: de loja de vinis a um dos palcos mais interessantes da cena independente em Fortaleza hoje Crédito: Divulgação Hifive Discos e Bar: de loja de vinis a um dos palcos mais interessantes da cena independente em Fortaleza hoje Crédito: Divulgação Em meio a esse ecossistema, uma loja de discos de vinil no Meireles também se destaca como ponto de encontro e efervescência musical. A Hifive Discos e Bar surgiu em 2021 projetada inicialmente como uma loja de discos e cervejas artesanais. Com espaço de circulação generoso, poucas mesas e uma área de estar, a casa começou recebendo DJs às sextas e sábados à noite. Marília Eskinazi, proprietária da loja, recorda o primeiro show realizado ali, com a banda e a plateia próximos uns dos outros e em meio às prateleiras de vinis. “A primeira banda a se apresentar foi a Indigo Mood, do Leonardo Mendes. Eles buscavam essa vibe ‘Tiny Desk’ para o lançamento de uma nova música e foi aí que percebemos o quanto o nosso espaço tem esse potencial”, relembra.

Desde então, a frequência de shows na Hifive cresceu, assim como a demanda por parte dos artistas e produtores. “Nós já incentivamos que as apresentações sejam de bandas/músicos autorais, pois é o que realmente faz parte dos valores e da missão da Hifive. Acreditamos na música, nos encontros, na troca, no afeto, no aspecto cultural que movimenta a cidade, na construção de relacionamentos”. O local se tornou referência até mesmo para artistas de outras cidades que vêm tocar em Fortaleza, como foram os casos dos shows de Kiko Dinucci e de Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, por exemplo, que chegaram a fazer sessões duplas de suas apresentações, devido à alta demanda por ingressos. “Eu percebo que a nossa cidade possui poucos estabelecimentos dispostos a acolher a cena autoral, e existe público pra isso sim. Quando essas apresentações acontecem de uma forma tão intimista como no nosso espaço, a proximidade com o artista deixa a troca muito mais rica”, defende Marília.