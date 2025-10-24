Da margem ao centro: arte independente em Fortaleza

Ateliês do Pocinho: referência nacional de produção e articulação artística sediada no Centro de Fortaleza / Crédito: Flávia Almeida/Divulgação

Quem passa diante do Edifício Palácio Progresso, no Centro de Fortaleza, nem imagina a efervescência cultural que o prédio abriga. Há quase uma década, algumas de suas salas são ocupadas por diversos profissionais criativos, sobretudo artistas visuais, designers e tatuadores. Dessa proximidade e diálogo constantes, surgiu o Pocinho, coletivo que realiza ações de formação, diálogo e expressão artística. As possibilidades vão de visitas mediadas com grupos de estudantes, cursos, conversas e consultorias a recepções de artistas, curadores, gestores culturais, críticos de arte e galeristas. Além disso, com participações de seus representantes em seminários, palestras e eventos, o movimento se consolida como referência local e nacional.

Outra atividade realizada pelo coletivo é o evento “Ateliês do Pocinho”, que já teve 5 edições. Nele, os artistas abrem seus ateliês ao público, proporcionando uma experiência de seus processos criativos e também compartilhando suas produções recentes e dialogando sobre projetos futuros. Atualmente, ocupam o edifício artistas como Sérgio Gurgel, Diego de Santos, Gustavo Diógenes, Ramon Alexandre, M. Dias Preto, Ramon Sales, Bia Mourão, Saulo Castor, Eduarda Moiano, Camila Sombra, Igor Gonçalves, Marina Pinto, Márjory Garcia, Virna Lemos e Oliver Benicio. Espaços como este fortalecem um circuito independente fundamental para a arte contemporânea cearense. Incentivos

A artista visual Raisa Christina destaca a importância de políticas públicas de formação na consolidação da cena artística Crédito: Jamille Queiroz Para a artista visual Raisa Christina, o surgimento desses coletivos e galerias é reflexo de um processo de amadurecimento da formação artística local. “Há vinte anos, tínhamos pouquíssimos cursos e escolas de arte na cidade. Hoje, a gente tem a Vila das Artes, o Porto Iracema, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), a Pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) e muitos outros espaços que, sem dúvida, juntam pessoas interessadas em pesquisar e produzir artes”.

Um dos efeitos desse estímulo institucional é o surgimento de mais espaços autônomos de artistas que desejam compartilhar seus trabalhos e dialogar de forma independente. “Os editais e as políticas públicas de formação incentivam a produção, as pesquisas individuais e coletivas, a vontade de expor e o aprofundamento da poética de cada artista”, avalia Raisa. Entre o institucional e o independente



Curador, Lucas Dilacerda afirma: "É nas brechas do sistema que a arte se reinventa". Crédito: Pedro Bessa

Esse movimento, segundo o curador e Sócio da AICA - International Association of Art Critics, Lucas Dilacerda, é essencial para a vitalidade do circuito de arte em Fortaleza. Para ele, a tensão criativa entre mercado e experimentação é fator fundamental para a potência e a produção de sentido na cena. O curador defende que os museus públicos precisam dialogar constantemente com as galerias e coletivos, pois são campos que se retroalimentam: “As galerias e os espaços independentes são laboratórios de invenção, onde se experimenta sem a tutela institucional. É dessas margens — dos ateliês coletivos, das ocupações, das casas, dos espaços autogeridos — que nascem as experiências mais radicais e transgressoras da linguagem artística. É nas brechas do sistema que a arte se reinventa”, explica. Porém, observa que, a partir do momento em que essas experiências ganham força e evidência, os museus e centros culturais tendem a capturá-las, institucionalizando o que há pouco era considerado ruptura: “Isso não é necessariamente um problema, mas evidencia o quanto o sistema se alimenta das margens e do risco”.

Pontes entre arte e mercado Pedro Diógenes, fundador e diretor da Cave Galeria, e a artista e gestora cultural Bárbara Banida Crédito: Pedro Bessa Uma iniciativa que busca criar pontes entre o experimental e o mercado é a Cave Galeria. Fundada por Pedro Diógenes, há seis anos vem representando e apoiando artistas das mais diversas vertentes e origens, majoritariamente cearenses, e estimulando a valorização e o posicionamento de suas produções no mercado de arte.