Entre o corpo e o pixel: a tecnologia como ferramenta e território de criação artística

Sala Imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). Exposição Sytya, por Trojany e Tais Koshino / Crédito: Divulgação/

No início dos anos 2000, computadores eram itens incomuns na maioria dos lares em Icó, interior do Ceará. Quando seu pai conseguiu comprar um, Trojany, na época com apenas 10 anos de idade, se tornou uma das poucas pessoas da cidade com acesso a essa tecnologia. Hoje, Trojany atua como artista visual, arte educadora e designer que desenvolve projetos interativos sobre memória, identidade e afeto usando recursos como IA e modelagem 3D. Mas antes de produzir filmes, sites, performances e exposições, foi fotografando festas de forró que teve suas primeiras experiências profissionais.

“A partir disso, fui aprendendo a fazer edição de imagem e de vídeo, gravar CD e DVD, tocar como DJ. O pessoal me chamava pra tocar e eu saía de casa com uma CPU debaixo de braço, como se fosse um notebook. Foi a partir dessas experiências que fui aprendendo a me relacionar com a computação, a imagem, o som e com o imaginário de como a computação chega nesse país dito subdesenvolvido”, detalha. Tecnologias ancestrais Trojany trabalha diferentes materialidades em função de transmitir sua mensagem Crédito: Divulgação/Raul Plassman Após anos de vivências e consecutivos avanços tecnológicos, a artista propõe entender o conceito de tecnologia para além dos dispositivos eletrônicos. “Em Icapuí, eles têm uma prática de criação do muzuá, espécie de armadilha pra pegar camarão e outros pescados. É lindo como a comunidade constrói o muzuá e o entende como parte da sua cultura, usando esse artefato tecnológico totalmente não elétrico na alimentação e na economia.” É a partir dessa concepção de tecnologia expressa em práticas, conhecimentos e manifestações que Trojany entende formas diversas de tecnologia, ampliando possibilidades para além do que seja digital ou elétrico. Para ela, a infinidade de ferramentas à disposição hoje promove uma democratização do fazer artístico ao ampliar o acesso para muitas pessoas. No entanto, lembra que o que confere valor à arte não é a técnica ou o uso de ferramentas sofisticadas, mas sim o propósito e a elaboração conceitual que orientam a criação.

“Tanto faz se você usa uma super tecnologia do Vale do Silício ou uma aprendida com as rendeiras lá em Icapuí. É muito mais sobre o que está em volta, o que é conceitual, a responsabilidade social em volta do trabalho”, define. Isso é muito Black Mirror Trojany recorda que, antes da pandemia, quando falava sobre inteligência artificial ou autonomia digital, as pessoas consideravam o tema distante, uma “coisa muito Black Mirror”. Hoje, contudo, essas discussões se tornaram urgentes e cotidianas. Ela percebe que a tecnologia deixou de ser algo futurista e passou a fazer parte da realidade concreta ao mesmo tempo em que segue evoluindo e se transformando. O que permanece inalterado, por outro lado, é a necessidade constante de reflexão crítica e capacidade de interpretação para lidar com essas tecnologias na cultura e com as questões que elas trazem. Questões estas que Trojany aborda usando materialidades variadas, como performance, taxidermia, instalação, vídeo interativo, entre outras.

“Tudo isso em volta do conceito explícito de relacionar arte e tecnologia à minha vivência nesses processos. Eu sou de Icó, cidade próxima ao Açude Orós, que é muito relacionado à história da minha família. Então eu trago essas histórias sobre os processos de colonização e modernização do Ceará e sobre os recursos hídricos do estado, tudo isso permeado por esse estudo conceitual e metodológico do que é arte e tecnologia”, conta. Oráculo Seu próximo trabalho, por exemplo, mistura performance, taxidermia e instalação. ”Oráculo” foi desenvolvido a partir de uma residência artística em Liverpool, na Inglaterra, e em outubro será apresentado no Rio Grande do Sul durante uma exposição.

Encruzilhadas digitais Pedra Silva desenvolve seu trabalho tanto na terra quanto no pixel Crédito: Divulgação/ A pandemia também marcou o início de um novo processo para os artistas, arte-educadores e pesquisadores Pedra Silva, Garu Pirani e Rodrigo Lopes. Foi quando começaram a desenvolver o projeto “Para a Terra Volta Toda Corpa em Matéria”, que investiga os limites e as possibilidades de criar estéticas macumbeiras em mídias digitais dialogando com as religiosidades afro-indígenas no contexto do Ceará. “Cheguei ao universo da modelagem 3D em 2020, no contexto pandêmico, pela Coletiva Para a Terra, junto a Rodrigo Lopes e Garu Pirani. Desde então, trabalhamos em uma pesquisa de arte, educação e tecnologia que se desdobra em práticas artísticas e arte-educativas, como oficinas, jogos e instalações.”, conta Pedra sobre a obra.