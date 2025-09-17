Patrimônio imaterial: o que são e o fazem os Mestres da Cultura do Ceará

Os Mestres da Cultura passaram a ser reconhecidos no Ceará, de forma pioneira, em 2003 / Crédito: jenyfotografia

Patrimônios imateriais do Ceará, os Mestres e as Mestras da Cultura transmitem e mantêm vivos os saberes e fazeres populares. São pessoas que, conforme a secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura (MinC) e ex-secretária da Cultura do Estado, Cláudia Leitão, representam a história, a civilização e a diversidade cearense, por meio da arte, da música e do teatro, por exemplo. Eles são considerados os Tesouros Vivos do Estado e passaram a ser reconhecidos oficialmente em 2003, a partir da Lei Estadual n.º 13.351, que estabelece “o Registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará”.

A medida foi considerada pioneira no cenário nacional, e, segundo Cláudia, titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) na época, ocorreu após uma conversa com o então Ministro da Cultura, Gilberto Gil. “Eu disse a ele que nós estávamos muito preocupados com o patrimônio imaterial do Estado, com os nossos mestres e mestras da cultura tradicional popular cearense, pois compreendia que essas pessoas tinham muito pouca visibilidade, que esses saberes e fazeres estavam desaparecendo”, explicou. A partir desse momento, Cláudia disse que os trabalhos começaram a ser realizados, até que em agosto do mesmo ano a lei foi sancionada, e no início do ano seguinte foram nomeados os primeiros 12 Mestres da Cultura do Ceará. Mais de 20 anos após a criação da legislação, o Estado conta, atualmente, com 90 Mestres e Mestras da Cultura, distribuídos em 43 cidades e em 11 das 14 macrorregiões do Ceará. A concessão do título ocorre por meio de um processo seletivo realizado, de forma perene, desde 2004. Veja mais detalhes da seleção mais abaixo.

O que são os Mestres e as Mestras da Cultura do Ceará Os Tesouros Vivos do Ceará são referências tanto estaduais quanto nacionais, e carregam, em si, uma história de resistência e de continuidade de práticas ancestrais. Eles são responsáveis por fortalecer o sentimento de pertencimento das comunidades, atuando, segundo o analista de gestão cultural da Secult-CE, Emmanuel Bastos, “como um elo afetivo, simbólico e prático entre o passado, o presente e o futuro”. O analista explica que a ação deles vai muito além da transmissão de técnicas ou conhecimentos. “Ela salvaguarda a memória coletiva, valida identidades, e cria espaços de reconhecimento mútuo”. “Ao garantirem a continuidade e difusão de expressões culturais que compõem o patrimônio imaterial do estado, as mestras e mestres atuam como educadores, guardiões e detentores de bens culturais que constituem referenciais da cultura popular cearense”.

Dentre as ações cobradas dos Mestres da Cultura com a concessão do título estão: A promoção efetiva da transmissão de seus conhecimentos à comunidade, com a manutenção de suas atividades;

A participação em atividades e programas de difusão de conhecimentos e técnicas, formação e de profissionalização nos campos das artes e da cultura no Estado do Ceará, estes organizados pela Secult, ressalvadas condições de saúde impeditivas;

A autorização do Estado ao uso de sua imagem e registros de suas obras para fins de divulgação e documentação. A seleção dos Mestre da Cultura do Ceará acontece desde 2004, por meio do edital “Tesouros Vivos da Cultura do Estado do Ceará”. Ela é constituída de duas fases, nas quais, de acordo com o analista da Secult, são avaliados o “reconhecimento público e incidência no estado do Ceará, relevância e qualidade da proposta, experiência, temporalidade e vivência e capacidade de transmissão e partilha do fazer cultural”. A participação na avaliação requer que os candidatos comprovem a existência e a relevância do saber ou do fazer cultural deles, tenham o reconhecimento público, detenham a memória indispensável à transmissão do saber ou do fazer, comprovem a efetiva transmissão dos conhecimentos e possuam residência, domicílio e atuação no Ceará, há pelo menos 20 anos. Ao todo já foram realizados 13 processos desde que a lei foi criada. No último, que ocorreu em 2024, foram selecionados mais 12 Tesouros Vivos, dentre os 196 inscritos. Ao serem escolhidos, eles foram: