Arte popular e suas diferentes faces

A arte popular pode ser feita a partir de diversos materiais / Crédito: Reprodução/ Ceart

Marcada pela oralidade e pela identidade local, a arte popular é, conforme o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Líder do Laboratório de Investigação em Corpo, Comunicação e Arte (Liica), Antonio Wellington, uma produção que segue tradições e modos de produção específicos, normalmente transmitidas de geração a geração.

No Brasil e no Ceará, essa arte é um espelho da cultura, da religiosidade e da resistência do povo. Wellington explica, entretanto, que ela “não está ligada apenas ao objeto, ao processo, ao autor ou à temporalidade, pois envolve especificidades em todas essas instâncias”.



Assim, o professor destaca que há uma multiplicidade na arte popular tanto do Estado quanto do País, que pode ser representada em pinturas, gravuras, esculturas, artes têxteis, artes do metal, artes do couro, música, teatro, performance, entre outros.

Em relação aos materiais, Antônio também ressalta a variedade, citando, por exemplo, a madeira, a argila, o tecido, o metal e a palha de milho.

Ele ainda reforça que esses elementos possuem uma relação direta com o território. Comentando, inclusive, que a abundância de um material num determinado local “determina o surgimento ou de uma técnica ou de um produto”.

“Se a gente pensar o São João, por exemplo, como uma cultura de festa dedicada ao milho, uma produção agrícola, percebemos que o território e o material estão intimamente ligados”, afirma.



As manifestações, dessa forma, são variadas. Elas estão no barro moldado em Juazeiro do Norte, nas xilogravuras que ilustram a literatura de cordel, nas rendas de bilro do litoral, nos bonecos de mamulengo, nas músicas e nos festejos populares, mantendo viva a identidade de um povo.

O que diferencia a arte popular das demais artes?

Uma questão apresentada de forma recorrente é a diferença entre arte popular e as demais formas artísticas. Sobre isso, Wellington analisa que, atualmente, é “difícil estabelecer essas divisões e definições”.



“Digamos que essas categorias no mundo contemporâneo passam por uma releitura crítica, especialmente a partir de questionamentos acerca de como essas categorias foram estabelecidas. […] A gente tenta, hoje, não colocar essas produções artísticas ou a arte como um todo em categorias tão fechadas”.

O artesanato, por exemplo, é normalmente diferenciado da arte popular, pois costuma estar ligado à produção de objetos utilitários, enquanto ela possui uma função mais simbólica. Entretanto, Antônio considera essa definição “arriscadíssima”, pois depende muito do contexto da produção de cada objeto.

Assim, ele considera a arte popular a partir de critérios, afirmando que ela possui um “vínculo forte com a tradição, a transmissão e a permanência oral da manifestação, e a integração daquilo com a vida das comunidades em que se insere”.



Sobre o projeto

O “Cultura em Movimento: Ceará que cria, celebra e contagia” é um projeto do Grupo de Comunicação O POVO com apoio do Governo do Ceará. A proposta é fortalecer o ecossistema cultural e estimular sentimento de pertença do povo cearense. Nesta edição, o projeto passeará, de forma multifacetada, por produções culturais em quatro linguagens artísticas, a saber: audiovisual, arte popular, artes plásticas e música.

Acesse o site e saiba mais!

