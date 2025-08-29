Audiovisual cearense em pauta: o que falta para o nascimento da Ceará Filmes?

Longa-metragem cearense "Motel Destino" estreou no Festival de Cannes com a presença do elenco e do diretor Karim Ainouz. Filme reitera a força do cinema local / Crédito: Loic Venance/AFP

O bom momento do cinema nacional tem também contribuição cearense. Antes do longa de Walter Salles “Ainda Estou Aqui” receber destaque no Globo de Ouro e Oscar em 2025, “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, integrou a seleção competitiva do Festival de Cannes em 2024. Orgulhos para o Brasil e para o Ceará.

No Estado, essa força tem se traduzido em números: a participação do setor no contexto nacional passou de 2,28% em 2010 para 3,12% em 2022. Além disso, executamos com êxito 98,27% (R$ 188,4 milhões) dos recursos previstos da Lei Paulo Gustavo em 2024, evidenciando a demanda por investimento público na área.



O reconhecimento também chegou ao nível federal. Em 2024, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou a inclusão do audiovisual na iniciativa Nova Indústria Brasil (NIB) e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), fortalecendo o setor como estratégico para o País.

Nesse contexto, o Ceará se mobiliza por novas políticas públicas. Atuantes do setor local lançaram a campanha “Ceará Filmes Já!”, articulada pela Associação Cearense de Produtoras de Audiovisual Independente (Ceavi) com apoio de cerca de 40 empresas e produtoras do setor. O movimento busca visibilizar a promessa de criação de uma empresa pública estadual de audiovisual, capaz de ampliar investimentos e consolidar o Estado como polo de produção no Brasil.

A iniciativa, que se concretizada vai representar um marco para o audiovisual cearense, inspira-se em modelos de sucesso como a SPCine (São Paulo), Rio Filmes (Rio de Janeiro) e Bahia Filmes (Bahia) - este último, em fase de implementação.

Seguindo esses passos, a Ceará Filmes tem como proposta oferecer uma base institucional estável para as políticas públicas do setor, o que deve contribuir para a sustentabilidade e a qualificação do audiovisual cearense.



Instante decisivo

Atualmente, a equipe de trabalho aguarda a apresentação do projeto da empresa à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em audiência pública marcada para o dia 3 de setembro, às 14h. De acordo com atuantes do setor, esse é um passo importante para a implementação da empresa.

Estarão presentes o líder do governo na Alece, o deputado Guilherme Sampaio; representantes de secretarias estaduais, como Secult, Sefaz e Seplag; a Procuradoria Geral do Estado (PGE), entre outros representantes da sociedade civil organizada. A ideia é apresentar e aprofundar o debate para estruturar uma proposta ainda mais sólida a ser apresentada ao governador Elmano de Freitas e posteriormente aos deputados da Casa Legislativa.



Contexto

Legalmente, a criação da Ceará Filmes está prevista pelo Ceará Filmes - Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual, instituído pela Lei n.º 17.857/2021. O programa visa fomentar o desenvolvimento da produção audiovisual em conexão com a arte e a cultura digital, promovendo os processos de criação, formação, exibição, distribuição, preservação, pesquisa e intercâmbio.

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) criou Grupos de Trabalho (GTs) que, desde abril de 2024, estão debatendo e planejando as estratégias de implantação. Estes GTs, com a participação de representantes da sociedade civil e o consultor Alfredo Manevy, estão realizando pesquisas, como o estudo "Desempenho do Setor Audiovisual Cearense – 2010 a 2022" do Ipece.



Aliadas a um futuro estudo mais aprofundado, essas pesquisas permitirão que as decisões sobre a distribuição de recursos e as estratégias de fomento sejam informadas por dados concretos e pelas necessidades do setor.

A campanha “Ceará Filmes Já” busca assegurar que o Programa seja executado, alertando que a ausência de recursos pode adiar a implementação da Ceará Filmes e gerar crises no setor. Como parte da campanha, uma petição online já recebeu mais de 500 assinaturas e ainda recebe assinaturas.

Para Roger Pires, que atua no desenvolvimento e na produção dos projetos da Nigéria Filmes, não existe momento mais favorável para a criação da empresa.

