CREF5 oferta programação gratuita no Dia do Profissional de Educação Física

Entre as atividades da programação está o 2º Congresso CREF5 de Educação Física (CONCREF), promovido pelo CREF5 com o intuito de incentivar a sociedade a se envolver em atividades físicas e mostrar a importância da orientação de um profissional de educação física. O evento gratuito ocorre até este domingo, 3, e contará com um ciclo de palestras e atividades variadas.

“Esse exercício tem que ser eficaz e seguro. Muitas vezes, as pessoas acham que está fazendo bem à saúde, e pode estar causando malefícios. É importante ter um profissional que, considerando suas características, vai avaliar as suas posições e orientar as melhores atividades”, aconselha Andréa.

Os debates científicos ocorrerão no Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas do Ceará (CDL) e ficarão a cargo de grandes nomes da área. A programação envolve temas como Saúde Pública, Educação, Lei Geral do Esporte, Ética profissional e Fitness, ocorrendo até sábado, 2, em diferentes horários ao longo dos dias. As inscrições podem ser feitas no link disponível na página de Instagram do Conselho, @cref5.

Além do ciclo de palestras, o evento também terá a segunda edição da “Corrida Desafio Sem Limites do CREF5”. O momento ocorre no sábado, 2, e é voltado para pessoas com deficiência. A atividade reúne corrida, brinquedos infláveis, medalhas e lanche na Pista de Atletismo da Unifor. O momento também homenageia o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro. As inscrições já estão encerradas.

Ainda no sábado, o CREF5 reúne mais de 20 assessorias e atletas amadores e profissionais para a segunda edição do Super Treino das Assessorias. O exercício ocorre no calçadão da Beira Mar, a partir das 5 horas. Para finalizar, em parceria com a Estácio Ceará, o CREF5 promove a primeira edição do “Pedala, Educação Física”, no domingo, 3. Os participantes devem se reunir a partir das 6h30, com saída às 7h, no estacionamento da Estácio Via Corpvs. O percurso passa pela Praça do Bisão, na Avenida Beira Mar, e volta ao local de início. Interessados poderão alugar bicicletas no local, no valor de R$ 25. As inscrições não são necessárias.