11º Conedu: Congresso Nacional de Educação retorna a Pernambuco em 2025

Com 10 edições realizadas, o Conedu conta com 10 mil professores, gestores e estudantes de todo o Brasil

A próxima edição do Congresso Nacional de Educação (Conedu) já tem local definido: em 2025, o congresso retorna a Recife. A cidade sediará o evento pela segunda vez entre os dias 3 e 5 de outubro do próximo ano, no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon-PE).

A primeira vez que Recife acolheu o Conedu foi em 2018, na quinta edição do evento. Na época, mais de 6 mil pessoas participaram, celebrando o legado do educador pernambucano Paulo Freire para a Educação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cerca de 4 mil trabalhos acadêmicos foram submetidos, abrangendo temas que vão desde Educação e Tecnologia até Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade.