Matrícula escolar: existe um turno ideal para o meu filho estudar?

Considerado o turno “tradicional” em muitas escolas, o turno da manhã costuma ser o mais disputado pelas famílias na hora da matrícula. O que nem sempre elas sabem, no entanto, é que o ideal é escolher o turno de estudos de acordo não só com a rotina da família, mas observando também o funcionamento do organismo da criança ou adolescente, que nem sempre vai se acostumar com o que lhe é imposto, mesmo após o período de adaptação.

Segundo a coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio Tiradentes, Débora Menezes, a escolha do horário de estudo pode impactar diretamente no processo de aprendizagem do aluno - e o ideal, para ele, nem sempre será no início do dia. “Todos nós temos um processo corporal e mental diferentes uns dos outros. É importante que a família respeite esse funcionamento da criança, porque às vezes há uma necessidade maior de sono, e se coloco ela de manhã as primeiras aulas são completamente perdidas”, ressalta.

O impacto positivo dessa análise, que deve ser feita através de observação e conversas com o estudante, pode ir bem além do boletim. Como a autoestima e o humor costumam ter relação direta com a qualidade do sono, especialmente, durante os anos de desenvolvimento, o aluno pode vir a se tornar mais disposto e alegre caso consiga estudar em um turno que permita descanso suficiente. Pais de estudantes que estão entrando ou já estão na adolescência devem ter ainda mais atenção a esse aspecto, segundo a psicóloga escolar Renata Albuquerque.

“O adolescente está em um período de reorganização hormonal, então precisa de mais tempo de sono para crescer mais e formar todo o corpo adulto. Se uma criança precisa de 8h de sono, um adolescente precisa de 9h, 10 horas. Se eu forço ele a estudar pela manhã, ele pode se tornar um adolescente irritadiço, que não consegue aprender e se comporta mal durante a aula, tudo porque não conseguiu dormir direitinho”, ressalta Renata.

Em casos de distúrbios do sono, a psicóloga reforça que pode ser necessário ir além da mudança de turno na escola e investigar as causas do problema com profissionais da saúde. “Se houver alguma disfunção nesse sentido, é preciso procurar um médico para entender por que a criança dorme mal. Ela pode ter um sono leve, muito frágil, ou ainda ter alguma questão dentária, bruxismo, adenoide”, pontua.

Especialmente com as mudanças nas rotinas de trabalho, o turno da tarde tem se tornado uma opção para pais e filhos que desejam tentar um novo horário de estudos. No Colégio Tiradentes, as restrições causadas pela pandemia foram fundamentais na decisão de implementação do turno vespertino.

Para auxiliar as novas configurações das famílias, a escola decidiu abrir turmas à tarde da Educação Infantil e algumas do Ensino Fundamental em 2021, e pretende seguir com a evolução das séries que possuem a opção à medida que os alunos forem avançando na trajetória escolar.

“Tem gente que pensa que depois do almoço os alunos ficam com sono, mas percebemos que há um rendimento muito eficaz, pois eles já chegam com a mente completamente desperta, pronta para aprender. Na infância e adolescência é raro o aluno que quer dormir à tarde”, lembra a coordenadora Débora Menezes.

Em 2023, o turno vespertino da escola será ampliado. Até 2022, o funcionamento era do Ensino Infantil até o 5º ano; agora, será até o 7º, e a previsão é que em 2024 chegue ao 9º ano. Uma das alunas que já se prepara para o novo ano letivo nesse horário é Lívia Rocha, de 10 anos. Segundo a mãe da estudante, a autônoma Laís Priscila Campos da Silva, ela decidiu colocar a filha no turno da tarde após alguns anos de análise do comportamento da filha, tanto no Tiradentes quanto na escola anterior.

“Ela já vinha de uma escola em que estudava pela manhã e não tinha se adaptado. Quando a coloquei no Tiradentes, porque estudei lá e queria que ela estudasse também, fiz uma nova tentativa, e por dois anos ela estudou pela manhã, durante a pandemia. Mas quando abriram o turno da tarde, no ano passado, decidi trocar o turno, porque ela sempre foi de dormir mais tarde”, conta Laís.

O rendimento da aluna, que já era bom, melhorou com mais flexibilidade nas primeiras horas da manhã - período que usa para descansar um pouco mais, fazer atividades do colégio e, quando necessário, aulas de reforço. “Ela ainda estuda pela manhã, mas de forma flexível. Aí, se arruma para a escola e de lá vai para outras atividades, como a ginástica. Ela rende melhor, porque se concentra mais, consegue tirar dúvidas… até mesmo na parte da alimentação, vejo benefícios”, completa a mãe.

- Primeiro, observe a rotina e o rendimento escolar do seu filho. Converse com ele e também com profissionais da escola, como professores e psicólogos, para entender o quadro de aprendizagem;

- Após o diagnóstico junto à equipe escolar, leve seu filho para conhecer o turno da tarde. Muitas vezes, as crianças e adolescentes podem ver a mudança com maus olhos de início, e mostrar que o turno funciona da mesma forma e que eles irão fazer novos amigos é uma oportunidade de facilitar a adaptação;

- Antes de começar no novo horário, tente organizar a nova rotina com algumas semanas de antecedência, de maneira que o turno da manhã e da noite sejam bem aproveitados com atividades não só escolares.

As famílias que trabalham o dia inteiro ainda podem optar pelo Sistema de Tempo Integral (STI). O serviço é composto pelo turno da manhã com as aulas do ensino regular juntamente com o contraturno, no qual os estudantes têm uma alimentação nutritiva e balanceada, descanso, prática de esportes e acompanhamento pedagógico nas atividades propostas em sala de aula.

O Colégio Tiradentes possui 73 anos de história na educação cearense. Durante esse tempo, consolidou um nome que une tradição, inovação e resultado. As matrículas para o ano de 2023 já estão abertas.

