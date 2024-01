Colégio Santa Cecília é destaque em Olimpíada na Índia

A equipe da Escola é 2º lugar geral na QUANTA 2023 – 25th International Competition for Science, Mathematics, Mental Ability and Eletronics

O Colégio Santa Cecília representou o Ceará e o Brasil e foi um dos grandes destaques na QUANTA 2023 – 25th International Competition for Science, Mathematics, Mental Ability and Eletronics, uma das mais conceituadas competições científicas internacionais para estudantes do Ensino Fundamental e Médio, realizada pela City Montessori School, em Lucknow, na Índia, de 15 a 18 de novembro de 2023.

O evento proporciona a competição científica através da proposição de tarefas (provas) a serem realizadas pelos alunos em diversas áreas do conhecimento: debate; ciências da natureza e computação; matemática e habilidade mental; corrida de barco; corrida de obstáculos com robô e colagem sobre o meio ambiente. As tarefas acontecem no decorrer do evento por cada equipe participante, formada por sete alunos e um professor.

Os alunos do Colégio Santa Cecília, Bianca Correia, Lara Paiva, Isabela Figueiredo, Mateus Bandeira, Rafael Nóbrega e Sofia Capistrano e o educador líder da Equipe, Gilson Rebouças, enfrentaram mais de 50 horas de viagem para esse intercâmbio cultural e científico que desenvolve habilidades, pensamento crítico, resiliência e ampliação do olhar para o mundo e o futuro. Os participantes criaram uma campanha de arrecadação para ajudar no alto investimento necessário para a equipe integrar a delegação brasileira na Índia, todo um esforço recompensado.