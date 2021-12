Escola estimula valores e espiritualidade na formação dos estudantes

Concluir uma etapa tão importante do desenvolvimento como a Educação Infantil pede festa, celebração, inventividade, alegria, transformação. O Colégio Santa Cecília se orgulha de encerrar essa fase com vivências que se elaboram durante o ano inteiro, as quais fazem com que as crianças mergulhem em uma temática específica, a conheçam e a transformem em arte e conhecimento.

Com o tema “TODOS NÓS, UM SÓ UNIVERSO!”, as crianças do Infantil 5 exploraram o universo e seus mistérios por meio de uma abordagem lúdica, científica e cultural. Ao “pegar carona nessa cauda de cometa, ver a via láctea” e tantas outras maravilhas, as crianças embarcaram em uma aventura espacial repleta de conhecimento sobre os mistérios do céu e do espaço, reconhecendo nesta “natureza caprichosa” as riquezas do nosso planeta e nossa responsabilidade em protegê-lo.

Tudo começa com a escolha do tema, que acontece no primeiro semestre, como grande fio condutor que vai agregando as inúmeras atividades sobre as quais alunos, educadores e pais se debruçarão ao longo de todo o segundo semestre.

Para a educadora Jany Mary Silva Almeida, do Infantil 5, “o tema fez muito sentido para as crianças neste tempo em que vivenciamos o isolamento de forma muito intensa e que impulsionou as crianças a experienciar que tudo se conecta através do tema escolhido. Assim é com a fauna, a flora e o que envolve a vida, pois estão em teia tanto aqui na Terra, nosso planeta, como fora dela, colaborando para que os alunos compreendam ainda mais sobre a coletividade numa fase em que eles estão desenvolvendo o sentido do compartilhamento e de que é preciso cuidar do outro e de tudo que nos cerca”.

O projeto explorou a concretude das coisas: os alunos puderam vivenciar viagens para a lua, planetas, asteroides, sentir a temperatura deles, a velocidade e o sentido em que se movem, e tantos outros astros e fenômenos celestiais utilizando brincadeiras, músicas, atividades, movimentos, de forma que iam alargando sua compreensão.

Para entender o significado do sol e de outros astros, por exemplo, eles fizeram incursões pelos jardins, quadras, como também pelo sítio da Escola, no Eusébio, onde constataram que o sol representa bem-estar para as plantas e para os seres vivos. Além disso, desfrutaram de atividades que podemos fazer num dia de sol, objetos que usamos e observaram a distância dos planetas em relação ao sol, utilizando aplicativos através de tablets apontados em direção ao sistema solar, identificando os planetas, as constelações e tantas outras descobertas, como lembra a educadora Danielle Gonçalves de Oliveira Sousa, do Infantil 5.

Um aprendizado que envolveu também as famílias, pela curiosidade que desperta em todos. As famílias ficavam admiradas como o conhecimento das crianças evoluía de forma rápida e afirmavam que estavam aprendendo com elas. Alguns pais levaram os filhos ao planetário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, atendendo a sugestão da Escola. Descobertas e aprendizados compartilhados em família.

Andar na lua conduzido por uma música lenta para compreender a gravidade ou se mover com a rapidez de um asteroide fazia as crianças usarem suas capacidades motoras de forma intensa. Isso também acontecia no desenvolvimento motor fino, como na confecção de um colar de estrelas unidas por cordões que se transformaram em amuletos.

“Todas essas atividades e tantas outras vão para um portfólio que eles constroem ao longo do segundo semestre. Por exemplo, a escolha de nome para cinco astronautas que os acompanhariam nessa aventura, o que foi um exercício de abrir mão da sua sugestão individual e da sua sala pelo nome coletivo”, lembra com alegria a educadora Alynne Alencar Feitosa Prata, do Infantil 5.

Foram desenvolvidas coreografias com músicas que permitiram essa viagem espacial que tocou cada um como parte fundamental para a conservação e o cuidado com a nossa casa comum. Numa linda noite, eles puderam transmitir aos seus pais, avós, amigos e convidados essa grande viagem e suas produções. Um momento para ficar na memória e no coração de todos.







