Colégio Santa Cecília investe em atividades artísticas para o desenvolvimento dos alunos

O Colégio Santa Cecília compreende o aluno na sua multiplicidade. Na Escola, a espiritualidade, o conhecimento, o esporte, a arte são dimensões a serem desenvolvidas em todas as fases da formação do estudante. No Núcleo de Arte, o Teatro, a Dança e a Música promovem diversas habilidades necessárias ao convívio, à harmonia emocional, aos afetos, estimulando a sensibilidade e o autoconhecimento.

A arte atravessa os fazeres pedagógicos, que se enriquecem envolvendo o Núcleo de Arte nas mais variadas atividades realizadas na Escola, permitindo que as potencialidades dos estudantes possam ir amadurecendo durante todo o ano. A comunidade educativa conta com essas participações nos seus planejamentos, o que permite à Escola respirar uma atmosfera de ludicidade e alegria.

“A arte traz alargamento de possibilidades. A essência da arte é se colocar no lugar do outro e, assim, expandir a expressão e a visão de mundo. Os fazeres artísticos também desenvolvem a disciplina e o compromisso, entre tantas outras habilidades”, destaca a coordenadora do Núcleo de Arte do Santa Cecília, Andréa Piol.

Na dança, são oferecidas modalidades como balé, sapateado e jazz. Outra atividade com grande adesão é o teatro, com grupos infantis e juvenis. Para a música, os alunos podem ter aula de violão, flauta doce e, ainda, participar do coral. No coral, a adesão é aberta a toda a comunidade educativa: pais, estudantes, educadores, ex-alunos.

A profissional explica que atividades como o teatro, por exemplo, podem colaborar na desenvoltura das crianças e jovens, visto que a prática motiva a integração entre os alunos e estimula a oralidade, a desinibição e a expressão corporal. “No nosso acompanhamento, testemunhamos que o aluno aprende a lidar com o público, o que gera confiança em si e no ambiente ”, indica.

Para Andréa, o diferencial do Núcleo de Arte do Colégio Santa Cecília é a busca constante do protagonismo dos estudantes, a partir de uma escuta ativa e uma troca de experiências também com os familiares.

Ao final de cada ano, ocorre o período de culminância das atividades que os estudantes desenvolvem ao longo de todo o ciclo. São espetáculos que coroam toda uma trajetória de pesquisa, ensaios, diálogos, recomeços e aprendizados.

Em 2021, os espetáculos foram permeados de encanto e expressões que exigiram muito dos professores e participantes do teatro, dança e música.

PEPPERLAND E A MÚSICA foi um espetáculo-show reunindo alunos de Dança, Teatro e Coral em uma montagem com canções de The Beatles, na qual a interpretação aconteceu na língua nativa do espetáculo, o inglês, ganhando força em forma de cena.

A Arte nos leva então a Pepperland e a tantos outros lugares encantados

“Yellow Submarine”, de The Beatles, já tem mais de 50 anos, mas o que é a passagem do tempo para uma obra-prima? Pepperland, uma das faixas do disco, deu nome ao espetáculo apresentado no Ginásio da Escola, durante a Culminância do Núcleo de Arte. Pepperland é um paraíso quase terrestre que fica a 80 mil léguas no fundo do mar, onde a Banda do Sargento Pepper está sempre tocando a sua música, até que um dia o Líder dos Maldosos Azuis, que detestava todo tipo de música, decide varrer Pepperland do mapa, deixando-o sem cor e sem som. Mas, navegando em um submarino amarelo, The Beatles chegam para trazer a paz e a música de volta a Pepperland.

Outro espetáculo foi O Mistério dos Ossos de Sumatra, segunda apresentação da Mostra, que reuniu 11 adolescentes em cena. Um elenco mais maduro, que nos envolveu em uma trama clássica de mistério e diversão, com uma dramaturgia cheia de diálogos investigativos. A trama permitiu um aprimoramento na arte da interpretação. “São 11 adolescentes em cena, muitos fazem teatro desde pequenos e apresentam um trabalho mais aprofundado na construção dos personagens, da dramaturgia”, explica Andréa Piol, coordenadora do Núcleo de Arte.

O Recital de Violões do Núcleo de Arte reuniu a família para apreciar a música sensível e inspiradora que ressoa das cordas do violão. O Recital da Escola traz o diferencial no repertório porque, além dos conteúdos abordados no programa pedagógico, os alunos apresentam suas influências musicais.

O grande aprendizado da arte é que não há fronteiras para a imaginação, para o desenvolvimento das potencialidades e que tudo se integra para crescermos na nossa sensibilidade e nas capacidades de superação dos nossos próprios limites.

