Colégio Santa Cecília oferece treinos de ginástica rítmica para estudantes de 4 a 14 anos

Os níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental são responsáveis não só pelo aprendizado em sala de aula, mas também pela aquisição e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Por isso, desde 2002, o Colégio Santa Cecília oferece, além do ensino regular, o programa de ensino em Tempo Integral (TISC), com atividades pedagógicas no contraturno para alunos do Infantil 4 ao 7º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a coordenadora do TISC, Sandra Paixão, dois dos principais aspectos trabalhados no programa são o estímulo à autonomia e o investimento na saúde emocional do aluno. “Realizamos um trabalho para que eles tenham iniciativa e também responsabilidade com seus materiais e os materiais dos outros. Após o turno regular e o almoço, há tempo para repouso e atividades recreativas como artesanato, recorte e pintura antes das aulas da tarde”, conta.

Na programação pedagógica vespertina, um professor e um estagiário assistente são responsáveis por cada sala de aula – todas com até 15 crianças, apenas, para melhores resultados. No conteúdo programático, há aulas de Robótica que se adequam à faixa etária de cada turma, aprimoramento da segunda língua (inglês) e atividades esportivas e artísticas escolhidas pelo aluno, como basquete, judô, futebol, teatro, ginástica rítmica e dança.

“Para acompanhar o desenvolvimento do estudante, estamos em muita sintonia com o turno regular. Sempre buscamos entender como as crianças estão no turno da manhã para ver se há necessidade de maior suporte em algum aspecto e como nossos projetos podem auxiliá-las”, completa Sandra.

Foco na saúde mental

No ano passado, com o surgimento da Covid-19, o TISC precisou ter seu funcionamento interrompido. Ao retornar neste ano, após o lockdown, a atenção com as crianças foi reforçada e um universo mais lúdico tomou conta das atividades, com foco em dinâmicas que possibilitassem que elas corressem, se soltassem, colocassem o corpo em movimento e interagissem entre si. “Também investimos em atividades com tintas, miçangas e recortes, incentivando o manual e promovendo um momento ‘terapêutico’”, ressalta a coordenadora.

O cuidado com a saúde mental também busca lembrar às crianças que, apesar da importância de manter boas notas e uma rotina de aprendizado, às vezes é preciso desacelerar. “A partir do 5º ano, percebemos que há uma cobrança muito grande entre eles em relação às notas, porque nosso Estado tem uma relação forte com o Enem e com a obtenção de bons resultados. Por isso, trabalhamos para que o estudo seja valorizado, mas sem perder o gancho de um trabalho mais lúdico, voltado para que eles expressem seus sentimentos”.

Prevenção contra a Covid-19

Por promover atividades que colocam os alunos e professores em uma convivência ainda mais próxima, como refeições conjuntas, o TISC funciona, desde o início de 2021, com apenas 25% de sua capacidade. Mesmo após o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Ceará, turmas que têm mais crianças seguem alocadas em salas maiores, com distanciamento. “Os funcionários foram vacinados, mas as crianças não – e muitas delas moram com tios idosos, avós. Por isso, mantemos as turmas pequenas e distanciamento em todas as atividades, sempre com a regra do uso de máscaras e de álcool em gel”, afirma Sandra Paixão.

Para 2022, a previsão é voltar à ocupação pré-pandemia, a depender de como estarão os dados de transmissão e número de casos da pandemia no Estado. Interessados em mais informações sobre o Tempo Integral Santa Cecília podem acessar o site da Instituição para realizar a matrícula ou se registrar na lista de espera da Escola.