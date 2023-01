Como construir o aprendizado além das provas escolares

A nova geração de jovens e crianças está crescendo em um mundo cada vez mais tecnológico e de rápidas transformações. Nesse cenário, o Colégio Nova Dimensão surge com a missão de adaptar o modelo pedagógico das escolas a esse novo mundo. Assim como o nome sugere, a instituição segue um caminho inovador, preparando o aluno para a prova mais importante de todas: a vida.

Fundado em 2004, o colégio atua da Educação Básica ao Ensino Médio, recebendo crianças com idade a partir de um ano. Desde o início, o objetivo era quebrar o jeito hiperfocado em provas de se fazer escola, no qual o aluno se torna agente passivo no aprendizado. Na visão do diretor da instituição, Paulo Remmy Cabó Nogueira, o modelo educacional tradicional não acompanha a rápida evolução do mundo.

“Se eu matricular uma criança hoje de dois aninhos, quando ela entrar no mercado de trabalho o mundo vai ser outro. Por isso é preciso que a escola evolua. Não pode abolir a prova, mas tudo não precisa girar em torno disso”, destaca. Segundo o diretor, outros pontos de aprendizagem também precisam ser valorizados.

“Tem que ter espaço para trabalhar habilidades modernas e socioemocionais. Aprender a aprender é a habilidade do futuro. Resultados também são possíveis olhando para outros aspectos da vida”, aponta Remmy.

Para além de conteúdo e disciplina, a instituição busca cuidar de outros elementos igualmente importantes para a formação do estudante, mas muitas vezes esquecidos na fórmula tradicional de ensino. A meta é trabalhar habilidades como criatividade, iniciativa, conexão com as pessoas e resiliência, preparando o aluno para qualquer desafio que a vida entregar.

Como o ND prepara o jovem para a vida?

No ND, o estudante tem acesso não só a textos e imagens, mas também a elementos como vídeos, gráficos, links, animações e podcasts. Na foto, sala de gravação da escola (Foto: João Filho Tavares/O POVO)



A proposta pedagógica da instituição apresenta cinco pilares: forte formação acadêmica, formação de valores humanos, afeto nas relações, participação da família e formas modernas de ensinar.

Elementos como músicas, gincanas e charadas nas aulas despertam a curiosidade do aluno sobre o conteúdo. O conhecimento é construído com o estudante colocando a mão na massa. “Quanto mais você interage com o objeto de conhecimento, mais você aprende. O aluno é o protagonista, ele é o buscador”, explica Remmy.

Além dos conteúdos tradicionais, a escola apresenta no currículo disciplinas como educação financeira, empreendedorismo, educação alimentar, cidadania digital, ação social e moda, trabalhadas em sala de aula e na prática. Um exemplo de atividade são as feiras realizadas na instituição, nas quais os próprios alunos podem comercializar itens simples entre si.

“Eles aprendem a negociar e vai dando uma noção de talento, habilidade e lucro. Empreendedorismo não é só montar negócio, é transformar um projeto em realidade. Cai no Enem? Não, mas a maior prova é a vida, e cai na vida”, indica o diretor.

Outro ponto é o acompanhamento psicológico do estudante durante o ensino médio, voltado para a construção detalhada de um projeto de vida. No ND, os jovens não precisam fazer escolhas tão importantes sobre carreira e futuro sozinhos.

Tecnologia e inovação

Em consonância com a era digital, a instituição tem na tecnologia uma ferramenta fundamental para a educação. Alunos da sexta série até o pré-vestibular recebem um notebook para uso escolar. Em vez de uma imensa pilha de livros, é utilizada uma plataforma digital. Nela, o estudante tem acesso não só a textos e imagens, mas também a elementos como vídeos, gráficos, links, animações e podcasts.

A plataforma permite, ainda, que os professores e os pais acompanhem diretamente o processo de aprendizagem do jovem, por meio de índices como tempo de estudo e entregas. A ferramenta também desenvolve planos de ensino para conteúdos em que o estudante apresenta mais dificuldade.

“A gente tem um ensino onde a tecnologia faz parte porque esse aluno é de uma geração mais tecnológica. Ele vai poder aprender de uma maneira mais atualizada, porque ele está acostumado com essa agilidade”, indica Remmy.

