Excelência em primeiro lugar: Master lidera resultados no CMF, IME, ITA e Medicina UECE

O Colégio Master encerra o ano com primeiros lugares em alguns dos processos seletivos mais concorridos do país, resultado de uma trajetória acadêmica marcada por preparo e constância ao longo da formação dos seus alunos

No Instituto Militar de Engenharia (IME), Lucas Muniz alcançou o 1º lugar geral no Brasil, com a maior nota do país, resultado que integra o desempenho coletivo do Colégio Master, com quatro alunos no Top 10 nacional e 36 aprovações. No ITA 2026, o estudante também obteve o 1º lugar no Ceará, e a instituição somou 10 aprovações em uma das seleções mais rigorosas do país.

No Colégio Militar de Fortaleza (CMF), o aluno Enzo Gabriel conquistou o 1º lugar geral, além da maior nota em Matemática. Ao todo, o Colégio Master somou 9 aprovações no CMF 2025.



Já na UECE, o aluno Paulo Vinícius conquistou o 1º lugar geral em Medicina, reforçando o desempenho coletivo da escola, que também alcançou primeiros lugares em outros cursos.



O conjunto desses resultados consolida o Colégio Master entre as instituições que se destacam nacionalmente pela formação sólida de seus estudantes, fruto de uma preparação contínua, com planejamento pedagógico, acompanhamento próximo e foco nas exigências dos grandes vestibulares.

Essa forma de preparação reafirma a proposta do Colégio Master de formar estudantes com preparo consistente e visão de longo prazo, em uma trajetória na qual a excelência não é pontual, mas recorrente, e está em primeiro lugar.



