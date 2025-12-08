Fofocas Clássicas", campanha do Colégio Master que mistura literatura e criatividade, conquista prêmio

Representantes do Colégio Master no evento Profissionais do Ano / Crédito: Divulgação

O Colégio Master foi premiado no Profissionais do Ano da Globo, na categoria Campanha (Região Norte e Nordeste), com o projeto “Fofocas Clássicas”, criado pela agência de publicidade Timoneiro.

A ação nasceu do desafio de ensinar literatura de forma envolvente e bem humorada, apresentando obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema e O Primo Basílio em um formato inesperado: um programa de fofocas com notícias inspiradas nesses clássicos.