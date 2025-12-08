Fofocas Clássicas", campanha do Colégio Master que mistura literatura e criatividade, conquista prêmio

Fofocas Clássicas", campanha do Colégio Master que mistura literatura e criatividade, conquista prêmioO Colégio Master recebeu o reconhecimento no Profissionais do Ano, da Globo, vencendo na categoria Campanha (Norte e Nordeste)
O Colégio Master foi premiado no Profissionais do Ano da Globo, na categoria Campanha (Região Norte e Nordeste), com o projeto “Fofocas Clássicas”, criado pela agência de publicidade Timoneiro.
A ação nasceu do desafio de ensinar literatura de forma envolvente e bem humorada, apresentando obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema e O Primo Basílio em um formato inesperado: um programa de fofocas com notícias inspiradas nesses clássicos.
A campanha uniu literatura e criatividade em uma narrativa capaz de capturar a atenção e despertar a vontade de abrir o livro para descobrir como tudo termina. “Fofocas Clássicas” foi construída justamente para aproximar o público dessas obras, mostrando que os clássicos seguem vivos, atuais e cheios de histórias que dialogam com o presente.
O reconhecimento da Globo celebra não apenas uma ideia criativa, mas o compromisso do Master em transformar o aprendizado por meio de abordagens inovadoras. Ao lado da Timoneiro, a escola reforça sua missão de ensinar com excelência, despertando nos alunos o prazer de aprender e enxergar a literatura com novos olhos.
SERVIÇO
Site: colegiomaster.com.br
Instagram: @colegiomaster