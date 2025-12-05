Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colégio Master conquista o 1º Lugar Geral no Colégio Militar de Fortaleza 2025/26 e celebra 9 aprovações, reforçando sua cultura de preparo constante.
Colégio Master conquista o 1º Lugar Geral no Colégio Militar de Fortaleza 2025/26 e celebra 9 aprovações, reforçando sua cultura de preparo constante.

Resultados destacam método, disciplina e a constância como pilares da preparação dos alunos do Master para o CMF 2025/26
Com 25 anos de história, o Colégio Master consolidou-se como uma das maiores referências em educação no Ceará, reunindo resultados que refletem método, preparo e uma cultura de desenvolvimento contínuo. Em 2025, a escola comemora 9 aprovações no Colégio Militar de Fortaleza (CMF), uma das seleções mais concorridas do estado.


Primeiro lugar geral e destaque em Matemática


Entre os aprovados está o aluno Enzo Gabriel, que conquistou o 1º lugar geral e alcançou a maior nota em Matemática, reforçando o impacto de um estudo consistente, orientado e de longo prazo.

Preparação baseada em rotina, acompanhamento e autonomia

O desempenho dos estudantes reflete um processo de preparação sustentado pela regularidade, pela orientação cuidadosa e pela presença de uma equipe pedagógica que incentiva autonomia, responsabilidade e constância. Essa filosofia de ensino explica por que o Master se destaca quando o assunto é preparação para concursos e seleções escolares.


Aprovados no CMF 2025: uma trajetória de dedicação


Além do primeiro lugar geral, o Colégio Master comemora o excelente desempenho dos demais aprovados no CMF 2025/26. Confira os estudantes que integraram essa conquista:

  • Leandro
  • Luís
  • João Enzo
  • Isabela
  • Heloísa
  • Carlos David
  • Maria Sofia
  • Ana Clara

Educação que forma protagonistas


Cada aprovação representa uma conquista individual construída com disciplina e foco, mas também fortalece o conjunto e reafirma a visão do Master sobre educação: unir excelência acadêmica, diálogo com as famílias e incentivo ao protagonismo estudantil. Assim, a escola prepara alunos que vão além das notas e constroem seus próprios caminhos com autonomia, confiança e determinação.

Serviço
Colégio Master – Aprovações CMF 2025

Mais informações sobre matrículas, programas de preparação e unidades:
Site: https://colmaster.com.br/
Instagram: @colegiomaster.fortaleza
Atendimento: 85 9696 0032.

 

 

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
