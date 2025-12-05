Colégio Master conquista o 1º Lugar Geral no Colégio Militar de Fortaleza 2025/26 e celebra 9 aprovações, reforçando sua cultura de preparo constante.

Resultados destacam método, disciplina e a constância como pilares da preparação dos alunos do Master para o CMF 2025/26

Entre os aprovados está o aluno Enzo Gabriel, que conquistou o 1º lugar geral e alcançou a maior nota em Matemática, reforçando o impacto de um estudo consistente, orientado e de longo prazo.

Com 25 anos de história, o Colégio Master consolidou-se como uma das maiores referências em educação no Ceará, reunindo resultados que refletem método, preparo e uma cultura de desenvolvimento contínuo. Em 2025, a escola comemora 9 aprovações no Colégio Militar de Fortaleza (CMF), uma das seleções mais concorridas do estado.

Preparação baseada em rotina, acompanhamento e autonomia



O desempenho dos estudantes reflete um processo de preparação sustentado pela regularidade, pela orientação cuidadosa e pela presença de uma equipe pedagógica que incentiva autonomia, responsabilidade e constância. Essa filosofia de ensino explica por que o Master se destaca quando o assunto é preparação para concursos e seleções escolares.



Aprovados no CMF 2025: uma trajetória de dedicação



Além do primeiro lugar geral, o Colégio Master comemora o excelente desempenho dos demais aprovados no CMF 2025/26. Confira os estudantes que integraram essa conquista:



Leandro



Luís

João Enzo

Isabela

Heloísa

Carlos David



Maria Sofia

Ana Clara

Educação que forma protagonistas



Cada aprovação representa uma conquista individual construída com disciplina e foco, mas também fortalece o conjunto e reafirma a visão do Master sobre educação: unir excelência acadêmica, diálogo com as famílias e incentivo ao protagonismo estudantil. Assim, a escola prepara alunos que vão além das notas e constroem seus próprios caminhos com autonomia, confiança e determinação.

