Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Master conquista 1º lugar geral na UECE em todos os campi
Colégio Master

Master conquista 1º lugar geral na UECE em todos os campi

O colégio se destaca mais uma vez em um dos principais vestibulares do Estado
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial


O Colégio Master foi destaque na 1ª fase da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Vitória Lorena, que prestou vestibular para Medicina em Fortaleza, conquistou o 1º lugar geral, considerando todos os campi da universidade.


Foram mais de 44 mil inscritos disputando 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos. Mais do que números, esses resultados refletem a atenção e o compromisso dedicados a cada estudante, com acompanhamento próximo, professores experientes e um olhar voltado para o crescimento pessoal de cada um.

 

Resultado da 1ª fase


O excelente resultado na 1ª fase deu aos alunos ainda mais motivação e confiança para a 2ª fase do vestibular. O Colégio Master segue com o mesmo compromisso que o tornou referência em educação no Ceará: apoiar cada estudante nessa trajetória.

SERVIÇO

Colégio Master [email protected]
Site: colmaster.com.br/.
Instagram: instagram.com/colegiomaster.fortaleza/

 

Endereços:


Sede Bezerra: (85) 4011 1212;
Sede Sul: (85) 4009 0101;
Sede Natal: (84) 3235 1200

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Colégio Master
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar