Master conquista 1º lugar geral na UECE em todos os campi

O colégio se destaca mais uma vez em um dos principais vestibulares do Estado



O Colégio Master foi destaque na 1ª fase da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Vitória Lorena, que prestou vestibular para Medicina em Fortaleza, conquistou o 1º lugar geral, considerando todos os campi da universidade.



Foram mais de 44 mil inscritos disputando 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos. Mais do que números, esses resultados refletem a atenção e o compromisso dedicados a cada estudante, com acompanhamento próximo, professores experientes e um olhar voltado para o crescimento pessoal de cada um.