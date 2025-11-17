Master conquista 1º lugar geral na UECE em todos os campi

Master conquista 1º lugar geral na UECE em todos os campiO colégio se destaca mais uma vez em um dos principais vestibulares do Estado
O Colégio Master foi destaque na 1ª fase da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Vitória Lorena, que prestou vestibular para Medicina em Fortaleza, conquistou o 1º lugar geral, considerando todos os campi da universidade.
Foram mais de 44 mil inscritos disputando 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos. Mais do que números, esses resultados refletem a atenção e o compromisso dedicados a cada estudante, com acompanhamento próximo, professores experientes e um olhar voltado para o crescimento pessoal de cada um.
Resultado da 1ª fase
O excelente resultado na 1ª fase deu aos alunos ainda mais motivação e confiança para a 2ª fase do vestibular. O Colégio Master segue com o mesmo compromisso que o tornou referência em educação no Ceará: apoiar cada estudante nessa trajetória.
