Campanha de matrículas do Colégio Master reforça a importância das conexões fora das telas

Com 25 anos de história, o Colégio Master consolidou-se como uma das principais referências em educação no Ceará. Ao longo de sua trajetória, a escola alcançou resultados expressivos que comprovam sua excelência acadêmica: do 1º lugar geral em Medicina na UECE ao maior percentual de aprovação no ITA, além de inúmeras conquistas em vestibulares de todo o país. Esses marcos reforçam o compromisso em preparar gerações de estudantes para os maiores desafios da vida acadêmica e profissional.



Mas o Master acredita que educar vai muito além dos números e das aprovações. Por isso, a campanha de matrículas para 2026 aposta em uma mensagem que dialoga com as famílias sobre a importância de valorizar o que está fora das telas. Em um mundo cada vez mais digital, a escola reforça que a conexão que realmente transforma é aquela que acontece no convívio diário, no diálogo, no afeto e nas experiências compartilhadas entre escola, alunos e pais.



A iniciativa destaca que o aprendizado é integral: combina excelência acadêmica com valores humanos, formando não apenas futuros profissionais de sucesso, mas cidadãos capazes de construir relações verdadeiras e duradouras. É essa união de desempenho e cuidado que sustenta a identidade do Master há um quarto de século.



As matrículas para 2026 seguem abertas, com vagas limitadas para novos alunos. Até 31 de outubro, eles contam com uma condição especial: a primeira parcela pode ser dividida em até 2x no cartão.



As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/colegiomasterfortaleza.