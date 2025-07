Colégio Master conquista 1º lugar geral em medicina na UECE 2025.2 e outros três primeiros lugares

Mais de 45 estudantes do Master foram aprovados na Uece

O Colégio Master garantiu o 1º lugar geral em medicina no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) 2025.2, com o estudante Paulo Vinícius. Além disso, a escola ainda conquistou outras três primeiras colocações em cursos distintos:



• Ciências Biológicas, com a estudante Ana Carolina;

• Matemática (Quixadá), com a estudante Rebeca Linhares Alencar;

• Medicina Veterinária (Tauá), com o estudante Igor Felix Bezerra.