Feira das Profissões Master Pro incentiva jovens a explorar caminhos para suas futuras carreiras

Voltado para estudantes do ensino médio do Colégio Master, edição 2025 do evento tem como tema "Explore o futuro e encontre o seu lugar nele"

A feira acontece na Sede Sul, durante todo o turno da manhã, e promove o encontro entre estudantes, universidades, profissionais de diversas áreas e instituições de ensino superior.

Com o tema "Explore o futuro e encontre o seu lugar nele", o evento oferece uma imersão prática nas possibilidades de carreira, com palestras, oficinas e exposições que ajudam os alunos a enxergar o futuro com curiosidade, clareza e protagonismo, preparando-os para escolhas mais conscientes e um caminho profissional com propósito.

Mais do que ajudar na escolha de uma profissão, a Feira das Profissões Master Pro busca inspirar os alunos a fazerem escolhas alinhadas aos seus valores e sonhos. Afinal, construir um caminho profissional com propósito começa com informação, vivência e apoio no momento certo.