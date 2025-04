Colégio Master apaga painel de LED em Fortaleza para promover reflexão sobre o uso consciente de tecnologia nas salas de aula

A intervenção convidou a todos a refletirem profundamente sobre como as distrações causadas pelos celulares durante as aulas podem prejudicar o aprendizado dos alunos. A presença constante desses dispositivos no ambiente escolar cria um cenário em que os estudantes se vêem facilmente atraídos por notificações e conteúdos externos, afetando sua capacidade de concentração e, por consequência, seu desempenho acadêmico.

Com essa proposta, o Colégio Master buscou abrir um debate sobre os efeitos das distrações tecnológicas e a importância de equilibrar o uso dos dispositivos, questionando os hábitos dos alunos e provocando educadores e pais a repensarem a relação dos jovens com a tecnologia no ambiente escolar e seu impacto no processo de aprendizado.



Ao abordar esse tema tão relevante, a ação reafirma o compromisso do Colégio Master com a formação integral de seus alunos, que vai além do aprendizado acadêmico. A instituição também se preocupa com o desenvolvimento de hábitos que favoreçam a concentração e a atenção. Para o colégio, a reflexão gerada por um simples gesto é um convite a um aprendizado mais focado e produtivo, no qual a tecnologia se torna uma aliada, mas o foco é a prioridade.



O gesto de apagar o painel e gerar essa reflexão vai além de uma ação pontual: é um lembrete de que, na sala de aula e na vida, estar presente de verdade importa. Porque algumas oportunidades de aprendizado não voltam.