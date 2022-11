Colégio Master realiza campanha de matrículas ressaltando a importância de quem o aluno será não apenas no vestibular, mas na vida

As histórias que emocionam e geram reflexões fazem parte das campanhas que o Master promove. Neste sentido, o Colégio traz abordagens relevantes sobre ensino, além de salientar em seu currículo a importância do aluno como cidadão, por meio do desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

O momento escolar não é apenas sobre adquirir conhecimento matemático, químico ou gramatical, mas também conhecimento sobre valores inegociáveis na vida de um ser humano. O Colégio Master elaborou uma matriz própria, ao reforçar um olhar contínuo em sala de aula, que estimula habilidades como comunicação, empatia, proatividade, afetividade e sinergia, desde o início da vida escolar, alinhando-se às melhores metodologias de ensino existentes no país.

O reflexo desses métodos são os excelentes resultados que os alunos do Master tiveram nas últimas avaliações nacionais. A aluna Cássia Caroline tirou nota 1000 na redação do ENEM, a única do Estado do Ceará; a Carla Larissa passou em primeiro lugar em Medicina na UFC, conquistando a maior média no Sisu, com 836,56 pontos; o Victor Holanda teve nota máxima em Matemática no ENEM. Foram 10 aprovações em primeiro lugar no ENEM, 7 aprovados no ITA e 9 aprovados no IME.

Com isso, a campanha deste ano mostra que os profissionais do futuro também devem se espelhar em grandes nomes do passado. O químico Linus Pauling, que ganhou o prêmio Nobel de Química e da Paz; a cientista Bertha Lutz, que fez história tanto na Biologia ao catalogar novas espécies, quanto no ativismo ao liderar lutas pelo direito da mulher; além de Nise da Silveira que, por sua vez, revolucionou a psiquiatria e fundou a Casa das Palmeiras que tratava pacientes vítimas de maus tratos.

Linus, quanto Bertha e Nise poderiam ter sido alunos do Colégio Master. Afinal, o Master prepara para a prova mais difícil: a vida.



