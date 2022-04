Colégio Master divulga principais resultados do Enem 2021

O Colégio Master continua alcançando voos altos. Ano após ano, o desempenho dos alunos enche o colégio de satisfação e, claro, em 2022 não poderia ser diferente. A equipe divulgou, nesta terça-feira, 5, alguns dos principais resultados alcançados na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com a aluna Carla Larissa, o Master alcançou o 1º lugar geral em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), com 836,56 pontos, a maior média do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Já a aluna Cássia Caroline conquistou nota 1000 na redação do Enem, e com 953,1 pontos, a nota máxima em matemática no Sisu foi garantida pelo aluno Victor Holanda.

Segundo a direção da escola, são resultados assim que deixam o Master orgulhoso, e fortalecem a cultura do colégio de comemorar cada resultado conquistado pelos seus estudantes. Confira abaixo mais resultados dos alunos Colégio Master no Enem 2021:

- 7º lugar em Gestão de Políticas Públicas (UFC) - Eridan Raissa

- 16º lugar em Engenharia Mecânica (UFC) - Rodrigo Rocha

- 28º lugar em Administração (UFC) - Mateus Araujo

- 14º lugar em Medicina Veterinária (UFC) - Laura Pinheiro

- 16º lugar em Odontologia (UFC) - João Guilherme

- 31º lugar em Engenharia Civil (UFC) - Beatriz Dantas

O compromisso do Master é com cada um de seus alunos, e o colégio acredita que a base desse sucesso é prepará-los com um ensino que é referência em excelência, se adequando às suas necessidades com uma proposta pedagógica que valoriza seus esforços e conquistas. A direção do colégio destaca: no Master, todo resultado importa.