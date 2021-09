Colégio Master é 1º lugar do ITA no Brasil e 1º lugar geral no CMF

Nos últimos dois anos, o Colégio Master precisou se adaptar às mudanças provocadas pela pandemia. A escola comprovou que a conexão mais importante entre professores e alunos é a conexão humana. E também aprendeu que até a sala de casa pode virar sala de aula.

Em meio a tantos desafios, a equipe e os alunos estão comemorando muitas superações em 2021. O Colégio Master é o 1º lugar no Brasil no vestibular mais difícil do País - o do Instituto Tecnológico de Auronáutica (ITA) - em vagas privativas. Os alunos André Diogo, Matheus, Lenon e Rafael vão trocar a farda do Master pelo uniforme do Instituto.

Além disso, o colégio conquistou mais resultados importantes: 1º lugar geral do Ensino Médio no Colégio Militar de Fortaleza (CMF), maior nota de redação e 70% das vagas preenchidas no CMF. Ou seja, a aprovação foi em tropa.

Todos os resultados conquistados são frutos de um trabalho focado na afetividade e na inovação presentes no dia a dia da escola. Desde a acolhida na sala de aula, nos projetos e na realização dos eventos ao acompanhamento do desempenho de cada um, afinal, todo resultado importa.

Isso possibilita aos alunos uma aprendizagem significativa, buscando conhecer o que os motiva e seus interesses.

O Colégio Master já está com matrículas abertas para 2022.

Para saber mais, acesse o site da escola: www.colmaster.com.br.

