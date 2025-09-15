Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colégio Darwin anuncia nova sede na região Sul de Fortaleza
Colégio Darwin anuncia nova sede na região Sul com foco na Educação Infantil e Anos Iniciais

Colégio referência de ensino amplia sua presença com uma nova sede na região Sul de Fortaleza
O Colégio Darwin, há 26 anos sinônimo de educação comprometida com a formação humana e socioemocional, está pronto para escrever um novo capítulo, com a abertura de sua terceira unidade, agora na região Sul de Fortaleza. Chamada de Darwin Júnior Sul, a nova sede amplia a presença do Colégio e o impacto positivo de sua proposta pedagógica, que já pode ser vista nos bairros Aldeota e Dionísio Torres.


Mais do que uma nova estrutura, localizada no bairro Sapiranga (à Avenida Leal Lima Verde, nº 1263), o Colégio Darwin Júnior é uma extensão da filosofia que sempre guiou a escola: educar, formar e transformar o aluno, de forma humanizada, em parceria com a família.

A metodologia de ensino do Darwin, conhecida por seu caráter acolhedor e focado no sucesso de seus estudantes, será aplicada em sua totalidade na nova unidade. Destinada à Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, a estrutura recém-adquirida deve passar por melhorias para modernizar o local, privilegiando as áreas ao ar livre já existentes.

Campanha de matrículas 2026: Além de aprender, brincar e ser feliz

 

A Campanha de Matrículas para o ano letivo de 2026 tem como mote “Além de resultados, alunos felizes”. No Darwin, cultura de paz, acolhimento e afeto caminham lado a lado com a excelência acadêmica, formando alunos protagonistas, seguros de si e preparados para transformar a sociedade.

No Colégio Darwin Júnior, as novas vagas são voltadas para alunos do Infantil 1 ao 5º ano, além do Tempo Integral. A escola está aberta para agendamento de visitas e conversas com a equipe pedagógica.

 

SERVIÇO

Campanha de matrículas 2026
Colégio Darwin
Unidades: Aldeota e Dionísio Torres
Site oficial: colegiodarwin.com.br.
Instagram: @darwincolegio

