Colégio Darwin anuncia nova sede na região Sul de Fortaleza

Colégio Darwin anuncia nova sede na região Sul com foco na Educação Infantil e Anos IniciaisColégio referência de ensino amplia sua presença com uma nova sede na região Sul de Fortaleza
O Colégio Darwin, há 26 anos sinônimo de educação comprometida com a formação humana e socioemocional, está pronto para escrever um novo capítulo, com a abertura de sua terceira unidade, agora na região Sul de Fortaleza. Chamada de Darwin Júnior Sul, a nova sede amplia a presença do Colégio e o impacto positivo de sua proposta pedagógica, que já pode ser vista nos bairros Aldeota e Dionísio Torres.
Mais do que uma nova estrutura, localizada no bairro Sapiranga (à Avenida Leal Lima Verde, nº 1263), o Colégio Darwin Júnior é uma extensão da filosofia que sempre guiou a escola: educar, formar e transformar o aluno, de forma humanizada, em parceria com a família.
A metodologia de ensino do Darwin, conhecida por seu caráter acolhedor e focado no sucesso de seus estudantes, será aplicada em sua totalidade na nova unidade. Destinada à Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, a estrutura recém-adquirida deve passar por melhorias para modernizar o local, privilegiando as áreas ao ar livre já existentes.
Campanha de matrículas 2026: Além de aprender, brincar e ser feliz
A Campanha de Matrículas para o ano letivo de 2026 tem como mote “Além de resultados, alunos felizes”. No Darwin, cultura de paz, acolhimento e afeto caminham lado a lado com a excelência acadêmica, formando alunos protagonistas, seguros de si e preparados para transformar a sociedade.
No Colégio Darwin Júnior, as novas vagas são voltadas para alunos do Infantil 1 ao 5º ano, além do Tempo Integral. A escola está aberta para agendamento de visitas e conversas com a equipe pedagógica.
SERVIÇO
Campanha de matrículas 2026
Colégio Darwin
Unidades: Aldeota e Dionísio Torres
Site oficial: colegiodarwin.com.br.
Instagram: @darwincolegio