Christus promove 'intensivão de férias' para vestibulares com inscrições abertas ao público

Os participantes poderão aprofundar seus conhecimentos nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática / Crédito: Divulgação

Entre os dias 30 de junho e 4 de julho, o Pré-Universitário Christus realiza o Intensivão de Férias Christus, uma semana de aprofundamento nos estudos voltada à preparação de estudantes para os principais vestibulares do País. O evento tem inscrições abertas ao público e acontece no Campus Parque Ecológico da Unichristus, em Fortaleza. Os alunos que cursam a partir da 2ª série do ensino médio de todas as escolas podem participar, mediante inscrição.

A programação contempla aulas intensivas nas quatro áreas do conhecimento exigidas nos exames vestibulares — Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — além de aulões especiais, conduzidos por professores do Colégio Christus, e uma atividade exclusiva: uma Aula Guiada nos Laboratórios de Medicina da Unichristus, que permitirá aos participantes conhecer de perto o ambiente universitário e vivenciar, na prática, o universo acadêmico da área da saúde. O objetivo do Intensivão é proporcionar uma experiência educacional que vá além da revisão de conteúdos, incentivando o engajamento, o foco e a motivação dos estudantes durante o período de férias. "Trata-se de uma proposta que une excelência acadêmica, inovação metodológica e vivência universitária, contribuindo para o fortalecimento do projeto de vida de cada aluno", destaca Cristina Alencar, coordenadora geral do Pré-Universitário Christus. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas por meio do link disponível no site oficial do Christus ou na bio das redes sociais da instituição.