Juntos além da aprovação: o valor das relações duradouras com a escola

Entre os casos bem-sucedidos, está o do Colégio Christus, cujos alunos com aprovações nas primeiras colocações são acompanhados pela escola desde criança

As aprovações nos exames que dão acesso às instituições de ensino superior estão relacionadas a inúmeros fatores. Um deles é o vínculo duradouro construído entre família e escola, pois mostra que o acompanhar o aluno desde cedo influencia na aderência a metodologias com foco em valores e resultados.

“Se observarmos o recente histórico de aprovações do Colégio Christus - só no curso de Medicina - o que fica evidente é que muitos estudantes estão na escola desde criança, ou seja, são acompanhados em suas individualidades há muito tempo por nós”, afirma Cristina Alencar, coordenadora geral do Pré-Universitário da escola.

Entre os destaques, estão, no ano passado, Bruno Poti, que é aluno Christus desde o 1º ano do Ensino Fundamental, foi aprovado em primeiro lugar em Medicina tanto na UFC Fortaleza como na Unifor, e segue o curso de Medicina na Unichristus, onde também foi aprovado; Aléxia Damasceno, aluna Christus desde o Infantil 2, que, inclusive, soma cinco aprovações em Medicina (UFC, Uece, UnB, Unifor e Unichristus); Arthur Camilo, segundo lugar em Medicina na UFC (em 2022), e Pedro Vidal, primeiro lugar em Medicina na UFC, em 2020, vindos, também, da Educação Infantil.