Espaços que ensinam: escolas cultivam ambientes que estimulam a aprendizagem

As crianças precisam de espaços que oferecem liberdade de movimentos e estimulam a socialização e o aprendizado. Nesse sentido, um dos principais ambientes é a escola, que precisa de infraestrutura adequada para transformar, positivamente, o dia a dia dos alunos da Educação Infantil.

É o caso do Colégio Christus. Na instituição, as crianças fazem uso de espaços lúdicos para estimular o aprender de forma divertida e apropriada para cada idade. Um exemplo disso é a cozinha experimental, onde os alunos aprendem sobre a importância da alimentação, da higienização e do compartilhamento. A atividade proporciona, ainda, noções básicas de matemática, por meio do contato prático com o dividir e o somar.

“Além disso, os pátios permitem a realização de atividades prazerosas, como a contação de histórias na sombra da copa das árvores e as brincadeiras no parquinho, utilizando recursos como os triciclos para o desenvolvimento das habilidades motoras”, explica Adriana Aguiar, diretora do Christus Silva Paulet.