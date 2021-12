Educando com amor: confira carta de aluna concluinte do Colégio Ágape

A conclusão do Ensino Médio é uma etapa importante que, junto a muitos sonhos para o futuro, traz também reflexões sobre os anos compartilhados com alunos, professores e outros profissionais da educação. No Colégio Ágape, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, uma equipe multidisciplinar faz com que esse período vá muito além do conhecimento acadêmico, sendo também uma fase de aprendizado e valorização de habilidades socioemocionais que serão levadas para a vida.

Estudante da escola desde os primeiros anos de vida e atualmente concluindo o 3º ano do Ensino Médio, a aluna Débora Sales Costa, da sede Cidade dos Funcionários, compartilhou algumas dessas memórias em uma carta aberta. Confira:

“Eu estudei no Ágape desde os 4 anos de idade e o que posso dizer sobre a minha experiência é que sempre encontrei aqui um lar. Eu aprendi, além de todos os conhecimentos acadêmicos necessários para a minha vida profissional, os verdadeiros valores da vida. Aprendi a valorizar as amizades, a como me tornar uma pessoa melhor a partir das adversidades da vida e a como me tornar uma boa cidadã que contribuísse para com a sociedade; e tudo isso aconteceu porque o Ágape sempre me proporcionou o ambiente ideal para o meu crescimento.

O que mais diferencia o Ágape, na minha opinião, é justamente o fato de ele ir além das obrigações escolares comuns. Mais do que se importar com a sua formação estudantil, o Ágape se importa também com a formação pessoal, sempre trazendo projetos e atividades que nos envolvem e nos ensinam a como lidar com a vida de uma forma leve e saudável. Na minha opinião, o lema do colégio, "educando com amor", não poderia ser melhor. Toda a educação que o Ágape oferece é muito bem pensada e tratada com carinho, de modo que nós, como alunos, possamos tirar a maior parcela de conhecimento possível de cada atividade.

Se tem uma coisa que o Ágape sabe ser é, além de escola, lar. E, se me tornei essa pessoa de quem me orgulho tanto hoje, foi definitivamente devido ao fruto da minha experiência aqui. Por isso, tenho muito a agradecer à Escola e aos funcionários e garanto que ter vivenciado a minha vida escolar aqui foi uma das melhores experiências que tive e uma das melhores decisões que tomei. Certamente o Ágape tem um diferencial enorme que me encantou o suficiente para ter passado 14 anos aqui.

Neste ano em que me formo, vejo que tenho tantos caminhos a seguir: posso ser engenheira, médica, advogada, professora, juíza... Mas, independente do caminho que escolher, tenho certeza de que terei tudo o que preciso para enfrentar e conquistar o mundo, porque aprendi aqui. Espero um dia poder também matricular meus filhos nessa Escola que chamei de casa por tantos anos!”

SERVIÇO

Colégio Ágape

Site: www.colegioagape.com.br

Instagram: @colegioagapeoficial_

Endereço: Av. Hermínio de Castro, 140 - Cidade dos Funcionários (Sede Fortaleza) / Rua Sete, nº 41 -Central Parque (Sede Eusébio)

Contato: (85) 98165 0086 / (85) 98154 8978

Matrículas abertas para 2022



