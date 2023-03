Clínica SiM passa a atender beneficiários do IPM Saúde

A Clínica SiM, desde novembro de 2022, começou a realizar atendimentos de consultas e exames para os beneficiários do IPM, que hoje contam com cinco unidades da Clínica SiM espalhadas por Fortaleza

A Clínica SiM, referência em saúde no Norte e Nordeste, agora oferece também atendimento médico e exames aos beneficiários do Instituto de Previdência do Município (IPM) de Fortaleza. Desde novembro de 2022, a Clínica SiM passou a realizar atendimentos de consultas e exames para os beneficiários do IPM, que hoje contam com 05 unidades da Clínica SiM espalhadas por Fortaleza prontas para atendê-los.

Ao escolher a Clínica SiM, os beneficiários do IPM têm acesso a serviços de saúde de qualidade e atendimento médico especializado, com um corpo clínico composto por médicos dos principais hospitais de Fortaleza. A Clínica SiM também é parceira dos maiores laboratórios da América Latina e tem equipamentos e instalações modernas.

A Clínica SiM oferece uma variedade de especialidades médicas aos beneficiários do IPM, incluindo Dermatologia, Gastroenterologia, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia e Clínico Geral. Além disso, todas as unidades de atendimento da Clínica SiM estão equipadas para realizar exames laboratoriais em suas instalações com a mais alta qualidade desde a coleta até a análise clínica dos exames.

A Clínica SiM é parceira dos maiores laboratórios da América Latina e tem equipamentos e instalações modernas (Foto: Divulgação)



As unidades da Clínica SiM que estão aptas a realizar o atendimento aos beneficiários IPM são:

Clínica SiM – Unidade Centro

Rua Dr. João Moreira, 221 - Centro

Clínica SiM – Frei Cirilo

Avenida Frei Cirilo, 3270 - Próximo ao Habib's

Clínica SiM – Fátima I

Rua Eusébio de Souza, 375

Clínica SiM – Maraponga II

Avenida Godofredo Maciel, 2540 Loja 03 - Maraponga - No Mall do Frangolândia e

Greenlife

Clínica SiM – Unidade Jóquei

Avenida Senador Fernandes Távora, 84 - Loja 27, próximo ao Supermercado Guará

A marcação de consultas e exames pode ser feita por meio da Central de

Atendimento: 0800 357 6060.

