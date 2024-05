Proteção Jurídica do seu Negócio: A Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial como o instrumento para perpetuação e continuidade do negócio

Hoje em dia, no mundo globalizado e dinâmico que vivemos, com tantas informações, muitos empresários, no momento de celebração de contratos, buscam segurança jurídica, com o objetivo de garantir a continuidade tranquila do negócio.

No entanto, a Lei de Locação, visando dar proteção às relações locatícias comerciais, principalmente aos Locatários, prevê em seu artigo 71, o direito do locatário em ajuizar ação renovatória de locação, para que obrigue ao Locador a renovação compulsória, trazendo segurança e tranquilidade para o Locatário na manutenção do seu negócio.

Ocorre que, muita das vezes, o empresário, quando da celebração do contrato de locação comercial, deixa de observar requisitos essenciais exigidos na Lei de Locação, para que seja possível a utilização da ação renovatória, ficando a continuidade do negócio exclusivamente nas mãos do Locador.

No entanto, para que seja possível o ajuizamento da ação renovatória pela Locatário, a Lei de Locação, impõem ao Locatário comprovar os seguintes requisitos: a) contrato de locação celebrado por escrito e por prazo determinado (usualmente, no Brasil, as partes ajustam um período mínimo de 5 anos); b) o prazo mínimo do contrato a renovar seja de 60 (sessenta) meses; c) a exploração da atividade empresária no mesmo lugar pelo prazo mínimo e ininterrupto de 03 (três) anos; d) indicação precisa do novo valor do período que se pretende renovar, e) comprovação de que cumpriu todas as obrigações prevista no contrato, e, por ultimo, f) a declaração de aceite dos fiadores para o novo período a renovar.

Uma vez que o Locatário preencha todos esses requisitos, a renovação da locação é compulsória, ou seja, será imposta pelo Poder Judiciário, portanto, retira do Locador a subjetividade dele em renovar ou não a locação. Isso traz segurança jurídica para as partes, além da proteção do negócio e do ponto comercial.



Desse modo, em um mundo comercial dinâmico e competitivo, a Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial emerge como um escudo protetor para os empresários, permitindo-lhes assegurar o futuro de seus negócios e preservar o valor do seu ponto comercial. Ao entender e aproveitar essa ferramenta, os locatários podem enfrentar os desafios da locação comercial com confiança e garantir a continuidade de seus empreendimentos.



Este tema enfatiza a importância da Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial como uma estratégia essencial para proteger o ponto comercial e garantir a continuidade dos negócios. Espero que isso lhe seja útil! Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição.