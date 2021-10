Cervejaria 5 Elementos celebra trajetória em festa com cervejas exclusivas

Fundada em setembro de 2016, a 5 Elementos Cervejaria promove festa aberta ao público para celebrar essa trajetória. O evento ocorre nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, a partir das 12h, e conta com a participação de cervejarias convidadas, tanto do Ceará como de fora do estado, cervejas produzidas exclusivamente para a data e música ao vivo. Marcas como Dogma, Octopus, Synergy e Spartacus estarão presentes. A festa ocorre no espaço do taproom da fábrica e os ingressos podem ser comprados online, no link na bio do Instagram da empresa.

A 5 Elementos Cervejaria é uma das pioneiras no mercado de cerveja artesanal em Fortaleza, sendo uma das mais premiadas da região e chegando até o mercado internacional. A empresa surgiu buscando suprir a necessidade do mercado local em ter uma cerveja artesanal de qualidade e diferenciada.

Desde a criação, a marca foi se consolidando a nível nacional, tendo pontos de vendas espalhados em diversos estados do País e colecionando prêmios pelos festivais que passou. Foi por meio desses reconhecimentos que a 5 Elementos foi ganhando ainda mais prestígio dentro da cena cervejeira, chamando atenção, inclusive, de compradores da Europa. Países como Holanda, Bélgica e Inglaterra se encantaram com a cerveja produzida pela marca e foi possível firmar parcerias com bares e pubs dessas regiões.

Desde 2019, a empresa participa, também, de concursos na Europa, conquistou prêmios e reafirma a qualidade das cervejas 5 Elementos. Atualmente, a marca é referência nacional em cervejas do estilo Stout (escuras, densas e com alto teor alcoólico), com seus rótulos sendo amplamente premiados e muito bem avaliados.

“A gente começou a exportar para a Holanda, nossa cerveja fez muito sucesso na Europa. A gente vibra a cada premiação e trabalhar aqui é muito bom, somos praticamente uma família. Espero ver o crescimento cada vez mais”, diz a coordenadora financeira da 5 Elementos e responsável pelo comércio exterior, Erika Barreira. Para os próximos anos, a meta da cervejaria é crescer ainda mais dentro do Ceará e popularizar o conceito de cerveja artesanal.

1ª edição Beer Fest 5 Elementos será realizada nos dias 30 de outubro e 6 de novembro (Foto: divulgação)



Serviço

1ª edição Beer Fest 5 Elementos

(Na compra do ingresso ganhe um copo exclusivo do evento)

Local: Taproom 5 Elementos (Av. Cel. José Philomeno Gomes, 1152 - Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, 60813-820)

Data: 30/10/2021 e 06/11/2021

Horários: 12h às 21h

Ingressos (1º lote): R$ 20 (1 dia); R$ 35 (2 dias) - compra online

Instagram: @5elementoscervejaria

