Empresa cearense se destaca internacionalmente na indústria de revestimentos cerâmicos

Em meio a mais de mil expositores globais que participam da Coverings, evento de destaque para a indústria de pisos, revestimentos cerâmicos e pedras naturais na América do Norte, está a Cerbras. A empresa cearense é referência nacional no mercado de revestimentos cerâmicos e de porcelanatos há 34 anos e agora divulga seus produtos na feira entre expositores provenientes de 40 países.

O evento internacional acontece no Centro de Congresso Mundial da Geórgia, em Atlanta (EUA), entre os dias 22 e 25 de abril, e conta com inovações de produtos, insights e conexões da indústria com milhares de profissionais de toda a cadeia de fornecimento.

“Este evento é uma oportunidade incrível para apresentarmos nossos mais recentes lançamentos para um público global de profissionais da indústria de revestimentos. Estamos ansiosos para conhecer novos clientes, parceiros em potencial e apresentar aos visitantes da Coverings o nosso amplo mix de produtos de alta qualidade”, comemora Mariana Mota, vice-presidente industrial e comercial da Cerbras.