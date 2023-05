Ceneged do Ceará para o Brasil: valorização das pessoas tem sido sua grande marca

A energia que tanto proporciona qualidade de vida, conecta pessoas e desenvolve a economia, conta com o essencial trabalho de muitos profissionais, incluindo aqueles que vão da cidade grande às áreas rurais para garantir a qualidade do ciclo completo do uso de energia. Dentre eles, destacam-se os eletricistas que trabalham desde a construção da rede elétrica ou a instalação dos painéis fotovoltaicos, garantindo que a energia chegue a todas as residências ou indústrias sem intercorrências, como também os leituristas responsáveis pela medição e visitas aos lares brasileiros. Profissionais que por muitas vezes passam imperceptíveis ao olhar da população, mas prestam um serviço de alta relevância todos os dias, garantindo a qualidade da energia que nos é fornecida.

Talentos como esses são liderados por empresas, como a Ceneged, que atuam com as melhores práticas de recursos humanos do mercado, aperfeiçoando continuamente os serviços e seguindo as mais exigentes normas e regulamentações do setor de energia nacionais e internacionais. Sempre com foco em atender as necessidades e expectativas dos seus clientes. A comunicação simples, mas aderente a todas as camadas hierárquicas da empresa, conspira para uma “atmosfera” de colaboração e parceria que se transformam em resultados palpáveis e níveis de qualidade que os tornam case no que fazem.

Para promover o desenvolvimento para este setor, a Ceneged atua com uma liderança e uma cultura voltada para a valorização das pessoas, acreditando que os profissionais possuem capacidade e compromisso para através do seu trabalho ajudar na transformação da realidade de boa parte do Brasil, pois qualquer desenvolvimento necessita prioritariamente de energia. Assim, desde 2006, a empresa conta com certificações internacionais que garantem qualidade, saúde, segurança e proteção ao meio ambiente.

Com 18 anos de atuação no setor de serviços e infraestrutura de energia elétrica, a Ceneged possui experiência na gestão de aproximadamente 5 mil colaboradores distribuídos em 12 estados brasileiros. Atuando em quase toda a cadeia de serviços das principais distribuidoras, dentre elas, a Enel, Neoenergia, Equatorial Energia, Energisa, Copel e Roraima Energia entre outros importantes clientes que fazem parte do seu portfólio.

“Investindo em uma ambiência harmônica, buscamos desenvolver competências e entregar ao mercado um serviço de qualidade com muito respeito aos nossos clientes. Não é por acaso que há 12 anos somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e América Latina”, ressalta com orgulho o diretor-presidente da Ceneged, Renato Albuquerque Felipe.

“Entendendo a importância da inovação na transição energética e a valorização das fontes de energia sustentáveis, a empresa participou ativamente do desenvolvimento do projeto Ilumina Pantanal, visando levar energia para todos e suprir a carência energética em algumas regiões do país. Assim, conseguiu beneficiar mais de quatro mil famílias da região do Pantanal no ano de 2022. Para 2023, a Ceneged tem uma missão muito mais desafiadora. Serão implantados aproximadamente 15 mil sistemas remotos isolados.

Trata-se de um sistema fotovoltaico que não está conectado à rede de energia, como os que encontramos normalmente. Esses possuem um banco de baterias que armazenam a energia produzida durante o dia para uso à noite ou em dias de chuva. Armazena-se uma carga ideal para quase uma semana de uso em uma residência de consumo baixo”, defende Felipe.

Seguimos sendo referência no setor elétrico, agindo com segurança de forma ética e transparente, valorizando as pessoas, promovendo a inclusão, respeitando a diversidade, focando em resultados sustentáveis. Preferimos o simples e compartilhamos resultados.





