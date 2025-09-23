Porque estudar artes visuais e onde buscar formação em Fortaleza

Cursos livres na Vila das Artes / Crédito: DivulgaçãoVila das Artes

"Estudar sobre arte, ter uma formação aprofundada, sem dúvidas, vai ajudar a amadurecer o processo criativo, que é tão subjetivo”, analisa Raisa Christina, artista visual e coordenadora da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes. É importante entender que o artista "não cria do nada". Há sempre contexto e uma história da arte anterior.



"Quando a gente vai se dando conta, estudando os diferentes períodos, os diferentes contextos, na verdade, eu acho que é mais inspirador. Quando a gente entende e começa a se filiar a algumas correntes. 'Puxa, eu me identifico isso aqui, eu acho que a minha arte tem a ver com isso. Ou então, eu acho que a minha arte vai totalmente contra essa ideia aqui desse momento'", relaciona a ilustradora, que também é escritora e doutoranda em Literatura Comparada na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para artistas que desejam se inserir no circuito mais comercial, também é importante saber apresentar a própria obra, falar sobre ela, fazer um portfólio, escrever editais.

Louise Félix, artista e coordenadora do Laboratório de Artes Visuais da Porto Iracema das Artes, destaca que a formação é central para um artista.

Louise Félix Crédito: Micaela Menezes

"Não estou falando só de técnica, né? Mas a formação também é ter um espaço para experimentar, para errar, trocar, criar redes com outros artistas. A formação pode ser uma roda de conversa, um grupo de estudo, pode ser um ateliê colaborativo", defende. Veja onde estudar artes visuais em Fortaleza

Vila das Artes

Mais informações: https://viladasartesfortaleza.com.br/ /@viladasartesfortaleza

WhatsApp: (85) 98156-6472

Endereço: Rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema



Cursos livres da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes (cursos de curta duração)

Voltado a ações formativas de curta duração (média de 3h a 40h) nos espaços físicos e virtuais tanto do Complexo Cultural Vila das Artes, como também, em diversos espaços da cidade, com o objetivo de oportunizar e descentralizar ações formativas em diversas áreas das artes visuais: história, técnicas, apreciação, crítica, cadeia produtiva, etc, compreendendo a diversidade artística e suas transversalidades com outras linguagens.

Curso Poéticas Contemporâneas da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes (curso de longa duração)



A formação propõe um espaço de pesquisa, criação e profissionalização por meio de módulos organizados como laboratórios de experimentação prática. Atualmente, em fase de seleção para a primeira turma do curso, com duração de 12 meses e oferta de 20 vagas. Ao final do curso, novo edital deve ser lançado. Faixa etária: a partir de 18 anos.

Porto Iracema das Artes

Mais informações: https://portoiracemadasartes.org.br/ / @portoiracemadasartes

WhatsApp: (85) 8156-6472

Endereço: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 – Centro)

Programa de Formação Básica da Porto Iracema das Artes (curso de longa duração)

O Programa de Formação Básica é destinado, prioritariamente, a jovens entre 15 e 29 anos, que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública de ensino. Curso propõe percursos formativos em três linguagens: Artes Visuais, Audiovisual e Artes Cênicas.