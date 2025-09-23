Porque estudar artes visuais e onde buscar formação em Fortaleza

Porque estudar artes visuais e onde buscar formação em FortalezaUm artista não necessita de legitimação por meio de uma formação acadêmica para desenvolver sua arte, mas ter uma base e um repertório sólido podem enriquecer sua obra.
"Estudar sobre arte, ter uma formação aprofundada, sem dúvidas, vai ajudar a amadurecer o processo criativo, que é tão subjetivo”, analisa Raisa Christina, artista visual e coordenadora da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes.
É importante entender que o artista "não cria do nada". Há sempre contexto e uma história da arte anterior.
"Quando a gente vai se dando conta, estudando os diferentes períodos, os diferentes contextos, na verdade, eu acho que é mais inspirador. Quando a gente entende e começa a se filiar a algumas correntes. 'Puxa, eu me identifico isso aqui, eu acho que a minha arte tem a ver com isso. Ou então, eu acho que a minha arte vai totalmente contra essa ideia aqui desse momento'", relaciona a ilustradora, que também é escritora e doutoranda em Literatura Comparada na Universidade Federal do Ceará (UFC).
Para artistas que desejam se inserir no circuito mais comercial, também é importante saber apresentar a própria obra, falar sobre ela, fazer um portfólio, escrever editais.
Louise Félix, artista e coordenadora do Laboratório de Artes Visuais da Porto Iracema das Artes, destaca que a formação é central para um artista.
"Não estou falando só de técnica, né? Mas a formação também é ter um espaço para experimentar, para errar, trocar, criar redes com outros artistas. A formação pode ser uma roda de conversa, um grupo de estudo, pode ser um ateliê colaborativo", defende.
Veja onde estudar artes visuais em Fortaleza
Vila das Artes
Mais informações: https://viladasartesfortaleza.com.br/ /@viladasartesfortaleza
WhatsApp: (85) 98156-6472
Endereço: Rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema
Cursos livres da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes (cursos de curta duração)
Voltado a ações formativas de curta duração (média de 3h a 40h) nos espaços físicos e virtuais tanto do Complexo Cultural Vila das Artes, como também, em diversos espaços da cidade, com o objetivo de oportunizar e descentralizar ações formativas em diversas áreas das artes visuais: história, técnicas, apreciação, crítica, cadeia produtiva, etc, compreendendo a diversidade artística e suas transversalidades com outras linguagens.
Curso Poéticas Contemporâneas da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes (curso de longa duração)
A formação propõe um espaço de pesquisa, criação e profissionalização por meio de módulos organizados como laboratórios de experimentação prática. Atualmente, em fase de seleção para a primeira turma do curso, com duração de 12 meses e oferta de 20 vagas. Ao final do curso, novo edital deve ser lançado. Faixa etária: a partir de 18 anos.
Porto Iracema das Artes
Mais informações: https://portoiracemadasartes.org.br/ / @portoiracemadasartes
WhatsApp: (85) 8156-6472
Endereço: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 – Centro)
Programa de Formação Básica da Porto Iracema das Artes (curso de longa duração)
O Programa de Formação Básica é destinado, prioritariamente, a jovens entre 15 e 29 anos, que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública de ensino. Curso propõe percursos formativos em três linguagens: Artes Visuais, Audiovisual e Artes Cênicas.
Para participar, os interessados devem se inscrever em um processo seletivo, aberto no primeiro semestre do ano, seguindo as orientações dos editais de cada edição. A abertura das inscrições é divulgada no site e nas redes sociais da Porto Iracema das Artes. Cada percurso das diferentes áreas oferece, em média, 25 vagas. Processo seletivo pode incluir duas etapas.
Laboratórios de Artes Visuais da Porto Iracema das Artes (curso de longa duração)
O que é: tem como objetivo aprofundar conhecimentos e experiências teóricas e práticas na área das Artes Visuais, promovendo o debate estético e crítico na perspectiva da experimentação de linguagens. A formação, de caráter processual, e a tutoria realizada por profissionais de notório saber no campo das artes visuais, permite que as pessoas artistas participantes ampliem e aprofundem seus interesses, buscando referências e práticas que contribuam com a pesquisa em desenvolvimento.
Inscrições: para participar, os interessados devem se inscrever em um processo seletivo, aberto no primeiro semestre do ano, seguindo as orientações dos editais de cada edição. A abertura das inscrições é divulgada no site e nas redes sociais da Porto Iracema das Artes. Tem duração de sete meses, com bolsa de R$ 1 mil. Já teve 10 edições e 50 projetos desenvolvidos.
Pinacoteca
Mais informações: https://pinacotecadoceara.org.br/ / @pinacotecadoceara
[email protected]
Endereço: Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n, Centro
Ateliê de pesquisa e crítica (média duração)
Formação em crítica de arte a partir de aulas teórico-práticas e debates, tendo como pano de fundo a arte cearense presente nas mostras coletivas e individuais em cartaz na Pinacoteca. A formação é dividida em módulos e coordenada por artistas e pesquisadores convidados. Duração de três meses. Processo de seleção prévio. Média de 40 vagas.
Cursos de curta duração
Periodicamente, o museu oferece cursos de curta duração, dialógicos e técnicos, com artistas e profissionais diversos. Fotografia contemporânea, História da arte, Gestão de riscos em acervos museológicos, Fotopintura manual e digital, Expografia, Iluminação em exposições, Documentação de acervos museológicos são alguns dos temas. As inscrições são lançadas antecipadamente pelo museu.
Conversa de Ateliê
O público interessado em artes visuais também tem acesso a debates formativos no programa "Conversa de Ateliê", que reúne pesquisadores, curadores e artistas em diálogo com o público. As inscrições podem ser prévias ou por ordem de chegada.
Aulas Abertas
Mensalmente, o museu traz um grande nome das artes visuais para uma aula expositiva sobre temas da arte contemporânea. O acesso é gratuito e são oferecidas uma média de 100 vagas.
Sobrado Dr. José Lourenço
Sobrado é um centro cultural aglutinador das artes visuais do Estado do Ceará. O projeto “Percursos”, idealizado pelo Sobrado, promove a formação e difusão e as expressões artísticas e culturais, através da parceria com instituições públicas e privadas que desenvolvem ações no campo das artes, do patrimônio cultural e da memória.
Mais informações: https://institutomirante.org/sobrado-dr-jose-lourenco/ / @sobrado154
WhatsApp: 85 9986-5086
Endereço: Rua Major Facundo, 154 – Centro
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (graduação)
Campus Fortaleza do IFCE conta com a Licenciatura em Artes Visuais que atende a demanda de formação de professores de Artes para atuar na educação básica. Curso de graduação tem duração de 4 anos e ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).