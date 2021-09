Dia do Contador: como o certificado digital se tornou essencial na pandemia

Profissionais da Ceará Certificação Digital explicam importância do documento e como contadores podem aumentar ganhos com ele

Durante os momentos mais críticos da pandemia, quando grande parte do País precisou ficar em casa para evitar a contaminação por coronavírus, uma ferramenta se destacou e garantiu segurança e eficiência em diversos serviços essenciais: o certificado digital, arquivo eletrônico que funciona como uma assinatura virtual com validade jurídica. Apesar de já existir há cerca de duas décadas, foi na crise que esse tipo de certificação se popularizou e começou a ser mais utilizada por pessoas jurídicas e físicas.

Segundo Orlando Silveira, contador e diretor da Ceará Certificação Digital, empresa especializada no serviço, o documento foi fundamental para o funcionamento dos negócios e, mais recentemente, para a retomada da economia. “Esse foi o período em que mais se adquiriu certificação digital, e também o momento em que esse processo evoluiu mais, com o surgimento da emissão do certificado via videoconferência”, explica.

Entre os serviços que podem ser assegurados com a certificação digital estão assinatura e envio de documentos pela internet; realização de transições bancárias; assinatura de notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico (CTs-e) e manifestações do destinatário e login em ambientes virtuais com segurança de dados.

Para empreendedores, os principais benefícios do serviço são a desburocratização dos processos e a economia de tempo, além da garantia da validade jurídica dos documentos, impedindo fraudes e outros crimes cibernéticos. Mas pessoas físicas, ao obter um certificado digital, também tornam o dia a dia mais seguro e descomplicado, afirma Orlando.

“O certificado é essencial para declarar o Imposto de Renda (IR) corretamente, por exemplo, pois você tem acesso a todas as despesas e recebimentos por meio do banco de dados da Receita Federal”. No dia a dia, o documento também facilita processos como aluguel e compra de imóveis e trâmites entre médico e paciente, como o envio de receitas de medicamentos controlados pela internet.

Ceará Certificação Digital: parceria com contadores potencializa ganhos

Não só os empreendedores, no entanto, precisaram se aproximar da tecnologia para manter a economia girando em meio à crise. Intimamente relacionado aos negócios, o setor de contabilidade se modernizou com a ampliação do uso dos certificados digitais, e possibilitou que os processos burocráticos das empresas fossem mantidos e os clientes primários e secundários tivessem suas necessidades supridas.

“Com o certificado digital, contadores puderam proporcionar facilidade e agilidade a empreendedores e outros clientes em atividades que vão desde assinaturas de contratos ao cumprimento de obrigações fiscais, atendendo às recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, explica Larisa Araújo, gerente da Ceará Certificação Digital.

Pensando nisso, a empresa oferece a possibilidade de parceria para os profissionais da contabilidade. De acordo com o sócio-diretor Willames Clay, a iniciativa surgiu como uma forma de valorizar os trabalhadores que são peças fundamentais para as empresas.

“Na pandemia, o contador foi o responsável por repassar inúmeras informações valiosas para os empresários, como alterações na legislação no âmbito municipal, estadual e federal. Ele tem um papel fundamental no crescimento das empresas e na evolução da economia, não só agora, mas desde sempre”, pontua. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da empresa.

Saiba mais: como obter seu certificado digital

- Procure um agente certificador da Ceará Certificação Digital;

- Reúna a documentação necessária para a emissão do certificado. Para pessoas jurídicas, é preciso apresentar a documentação dos sócios e da empresa. Para pessoas físicas, os documentos são CPF, RG ou CNH e comprovante de residência;

- Escolha o pacote adequado às suas necessidades, efetue o pagamento e obtenha a certificação. O processo pode ser feito presencialmente, em uma das 20 capitais brasileiras em que a Ceará Certificação está presente, ou por videoconferência.

Serviço

Ceará Certificação Digital

Site: https://cearacertificacao.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/cearacertificacao/

WhatsApp: (88) 98818.8234



