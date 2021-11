CASACOR Ceará celebra volta ao formato presencial em sua 22ª edição

Com a retomada dos eventos presenciais na Capital, a CASACOR Ceará retornou ao formato tradicional este ano em grande estilo. Desde 26 de outubro, cearenses e turistas apaixonados por arquitetura e design já podem conferir a 22ª edição do evento, que conta com 28 ambientes criados por 34 arquitetos, designers de interiores e paisagistas renomados e segue até 5 de dezembro.

A nova edição ocorre na avenida Rui Barbosa, no Meireles, em um endereço icônico de Fortaleza: a tradicional casa da família Boris, projetada pelo arquiteto Reginaldo Rangel e construída entre os anos de 1973 e 1974. Com área total de 2.800m² e 800m² de área construída, o espaço tem como tema “A Casa Original”. O conceito tem como inspiração o desafio de criar ambientes que provocam reflexões sobre as reais necessidades do ser humano e a busca pela ancestralidade, no necessário equilíbrio entre passado e futuro.

“A valorização do morar, conviver, compartilhar e ter a melhor experiência, todas essas ideias e sensações permeiam os nossos ambientes. É muito emocionante para nós que realizamos a CASACOR Ceará voltar a receber visitantes e poder compartilhar com todos essas criações únicas dos nossos profissionais, artistas, artesãos, empresas e apoiadores”, explica Neuma Figueirêdo, diretora da CASACOR Ceará.

Para garantir a segurança de expositores e visitantes, a mostra segue rígidos protocolos de segurança contra a Covid-19, como a exigência do uso de máscara em todos os espaços e a limitação do tempo de permanência nos eventos - cada visitante pode aproveitar a exposição por até duas horas. Interessados na visitação podem adquirir os ingressos de forma online neste link.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2021 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 14 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO

CASACOR Ceará - 22ª Edição

Quando: 26 de outubro a 05 de dezembro de 2021

Onde: Av. Rui Barbosa, 901 - Meireles

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 16h às 22 horas, e aos domingos, das 15h às 21 horas

Ingressos: casacorce.byinti.com

Inteira - R$ 70

Meia-entrada - R$ 35

Passaporte (ingresso para todos os dias da mostra) - R$ 210



Mais informações: https://casacor.abril.com.br/mostras/ceara/

Instagram: @casacorceara