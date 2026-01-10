Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AppCrédito conquista 1º lugar no Prêmio Melhores Fintechs de 2025
casaazul

AppCrédito conquista 1º lugar no Prêmio Melhores Fintechs de 2025

Fintech do portfólio da Casa Azul Ventures conquista nota recorde em uma das premiações mais relevantes do setor e reforça que crédito bem estruturado é infraestrutura de impacto
Atualizado às Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

A AppCrédito, referência no setor de soluções financeiras, alcançou o topo do pódio no prestigiado Prêmio Melhores Fintechs de 2025, promovido pela FINCASH. A empresa consagrou-se vitoriosa na categoria Fintech de Crédito, atingindo a expressiva nota de 9,97, a maior pontuação registrada na categoria.

O prêmio da FINCASH é um dos mais respeitados do ecossistema financeiro digital, avaliando critérios como inovação tecnológica, segurança de dados, experiência do usuário e impacto no mercado de crédito. A AppCrédito superou inúmeros concorrentes nacionais, consolidando sua liderança e o alto padrão de excelência em suas operações.

Fundadores Keliane Maciel e Pedro Alcino, respectivamente CFO e CEO da AppCrédito
Fundadores Keliane Maciel e Pedro Alcino, respectivamente CFO e CEO da AppCrédito Crédito: Divulgação

A nota de 9,97 reflete o compromisso da fintech em desburocratizar o acesso ao crédito, mantendo a integridade e a transparência em cada contrato. Em um ano de intensa competitividade no setor, o reconhecimento da FINCASH valida a estratégia da AppCrédito em focar na jornada do cliente e na eficiência operacional.

"Este prêmio é o reconhecimento do suor e da disciplina de cada integrante do nosso time. Alcançar uma nota de 9,97 em um setor tão exigente quanto o de crédito é a prova de que estamos no caminho certo para transformar a vida financeira dos nossos clientes", afirma Pedro Alcino, diretor da AppCrédito.

 

Sobre a AppCrédito

A AppCrédito, fintech especializada em soluções de crédito para servidores públicos, encerrou 2025 com carteira de R$17 milhões e entrou em 2026 com uma ambição explícita de alcançar R$35 milhões em crédito, ampliando sua presença em municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amapá. A estratégia combina foco em um público de alta previsibilidade com uma promessa central de eficiência, oferecer acesso a produtos financeiros com menos fricção, sem abrir mão de governança, transparência e inclusão bancária sustentável.

A empresa destaca o uso de tecnologia de ponta para imprimir agilidade e segurança às jornadas de contratação, priorizando a experiência do usuário e a simplificação de processos que, historicamente, são percebidos como burocráticos. Já são mais de 5 mil operações realizadas em modalidades como crédito consignado, antecipação salarial e cartão consignado, em um modelo que busca equilibrar rapidez e confiabilidade, reforçando a proposta de democratizar o acesso ao crédito com critérios claros e atendimento estruturado.

A App Crédito integra o portfólio da Casa Azul Ventures, aceleradora que atua no desenvolvimento de startups orientadas por dados, impacto mensurável e capacidade real de escala. A vitória no Prêmio Melhores Fintechs valida, na prática, a tese da Casa Azul sobre negócios sólidos que resolvem problemas estruturais com soluções tecnológicas responsáveis e modelos de crescimento bem governados. Para sustentar a escala projetada, a fintech afirma ter fortalecido sua infraestrutura operacional e de proteção, com uma nova estrutura de Call Center, um Back Office modernizado e um arcabouço de segurança cibernética voltado a elevar a resiliência do sistema e a eficiência do atendimento.

Na Casa Azul, aceleração não é sobre velocidade sem direção, mas sobre criar fundamentos, com processos, métricas, cultura e visão de longo prazo. A trajetória da App Crédito reflete esse alinhamento: crescimento sustentado, foco em compliance, experiência do usuário como ativo estratégico e clareza de propósito.

“Ao atuar em um segmento sensível, altamente regulado e competitivo como o crédito para servidores públicos, a App Crédito demonstra que inovação financeira pode, e deve, caminhar junto com ética, transparência e responsabilidade social, e que tecnologia bem aplicada com foco no cliente são diferenciais sustentáveis”, afirma Rafael Silveira, COO da Casa Azul Ventures.

O Prêmio Melhores Fintechs, promovido pela FINCASH, é uma premiação anual que identifica e celebra as empresas que mais se destacaram no setor de tecnologia financeira no Brasil, servindo como um selo de confiança e qualidade para o mercado e para os consumidores.

A conquista no Prêmio Melhores Fintechs 2025 não encerra um ciclo. Ela marca um novo patamar de maturidade e reforça que, quando tese, execução e propósito caminham juntos, o reconhecimento vem como consequência.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
casaazul
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar