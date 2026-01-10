AppCrédito conquista 1º lugar no Prêmio Melhores Fintechs de 2025

A App Crédito integra o portfólio da Casa Azul Ventures, aceleradora que atua no desenvolvimento de startups / Crédito: Divulgação

A AppCrédito, referência no setor de soluções financeiras, alcançou o topo do pódio no prestigiado Prêmio Melhores Fintechs de 2025, promovido pela FINCASH. A empresa consagrou-se vitoriosa na categoria Fintech de Crédito, atingindo a expressiva nota de 9,97, a maior pontuação registrada na categoria. O prêmio da FINCASH é um dos mais respeitados do ecossistema financeiro digital, avaliando critérios como inovação tecnológica, segurança de dados, experiência do usuário e impacto no mercado de crédito. A AppCrédito superou inúmeros concorrentes nacionais, consolidando sua liderança e o alto padrão de excelência em suas operações.

Fundadores Keliane Maciel e Pedro Alcino, respectivamente CFO e CEO da AppCrédito Crédito: Divulgação A nota de 9,97 reflete o compromisso da fintech em desburocratizar o acesso ao crédito, mantendo a integridade e a transparência em cada contrato. Em um ano de intensa competitividade no setor, o reconhecimento da FINCASH valida a estratégia da AppCrédito em focar na jornada do cliente e na eficiência operacional. "Este prêmio é o reconhecimento do suor e da disciplina de cada integrante do nosso time. Alcançar uma nota de 9,97 em um setor tão exigente quanto o de crédito é a prova de que estamos no caminho certo para transformar a vida financeira dos nossos clientes", afirma Pedro Alcino, diretor da AppCrédito.

Sobre a AppCrédito A AppCrédito, fintech especializada em soluções de crédito para servidores públicos, encerrou 2025 com carteira de R$17 milhões e entrou em 2026 com uma ambição explícita de alcançar R$35 milhões em crédito, ampliando sua presença em municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amapá. A estratégia combina foco em um público de alta previsibilidade com uma promessa central de eficiência, oferecer acesso a produtos financeiros com menos fricção, sem abrir mão de governança, transparência e inclusão bancária sustentável. A empresa destaca o uso de tecnologia de ponta para imprimir agilidade e segurança às jornadas de contratação, priorizando a experiência do usuário e a simplificação de processos que, historicamente, são percebidos como burocráticos. Já são mais de 5 mil operações realizadas em modalidades como crédito consignado, antecipação salarial e cartão consignado, em um modelo que busca equilibrar rapidez e confiabilidade, reforçando a proposta de democratizar o acesso ao crédito com critérios claros e atendimento estruturado. A App Crédito integra o portfólio da Casa Azul Ventures, aceleradora que atua no desenvolvimento de startups orientadas por dados, impacto mensurável e capacidade real de escala. A vitória no Prêmio Melhores Fintechs valida, na prática, a tese da Casa Azul sobre negócios sólidos que resolvem problemas estruturais com soluções tecnológicas responsáveis e modelos de crescimento bem governados. Para sustentar a escala projetada, a fintech afirma ter fortalecido sua infraestrutura operacional e de proteção, com uma nova estrutura de Call Center, um Back Office modernizado e um arcabouço de segurança cibernética voltado a elevar a resiliência do sistema e a eficiência do atendimento.

Na Casa Azul, aceleração não é sobre velocidade sem direção, mas sobre criar fundamentos, com processos, métricas, cultura e visão de longo prazo. A trajetória da App Crédito reflete esse alinhamento: crescimento sustentado, foco em compliance, experiência do usuário como ativo estratégico e clareza de propósito. “Ao atuar em um segmento sensível, altamente regulado e competitivo como o crédito para servidores públicos, a App Crédito demonstra que inovação financeira pode, e deve, caminhar junto com ética, transparência e responsabilidade social, e que tecnologia bem aplicada com foco no cliente são diferenciais sustentáveis”, afirma Rafael Silveira, COO da Casa Azul Ventures. O Prêmio Melhores Fintechs, promovido pela FINCASH, é uma premiação anual que identifica e celebra as empresas que mais se destacaram no setor de tecnologia financeira no Brasil, servindo como um selo de confiança e qualidade para o mercado e para os consumidores.