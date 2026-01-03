Do nascer do sol ao gigawatt: por que a Grid.Co virou referência no mercado de energia solar

A Grid.Co se tornou marca-modelo do setor porque combina disciplina com ambição e escala com cuidado / Crédito: Divulgação

Crescemos 5.000% em poucos meses, vamos fechar o ano entre as maiores operadoras solares do Brasil e já temos rota clara para chegar em 2 GWp sob gestão até 2027. Em janeiro, cuidávamos de 6 MWp. Hoje, são 310 MWp. Isso é um salto de 50x. Ou, para simplificar, 5.000% de crescimento. Mais que um número bonito, é a prova de que método, gente boa e atenção aos detalhes fazem diferença. E fazem todo dia.

A Grid.Co cresceu porque entregou. Clientes chegaram pelo resultado: disponibilidade alta, resposta rápida e uma operação que fala a língua do investidor, previsibilidade. Assim, atendemos a grandes portfólios de energia no Brasil. O efeito foi imediato, com mais contratos, mais confiança e uma operação mais robusta. Agimos logo ao primeiro sinal de alerta. Simples assim. Respiramos uma rotina de constância, fazendo manutenção planejada e com olho clínico nos dados. Investimos em gente que resolve. Do campo ao monitoramento, cuidamos de um time que trata cada usina como se fosse única. O nosso compromisso é simples de entender e difícil de copiar: ligamos antes, ajustamos antes, entregamos antes. É assim que a transição energética acontece de verdade, um megawatt de cada vez, com gente competente, processo redondo e cliente no centro. Com essa base, a próxima etapa já está mapeada. Devemos fechar 2025 com cerca de 420 MWp em contratos, para avançarmos em 2026 para 1,14 GWp e seguirmos firmes rumo à nossa meta: 2 GWp sob gestão até 2027. No caminho, a empresa consolida uma posição clara, de fechar o ano entre as maiores operadoras de ativos solares do país.

Ser protagonista não é falar mais alto, é entregar mais, melhor e sempre. A Grid.Co se tornou marca-modelo do setor porque combina disciplina com ambição, escala com cuidado, e, por isso, cresce sem perder o padrão e transforma cada contrato em uma história de performance. Estamos atentos às mudanças de mercado e nos posicionando também como uma empresa de soluções em energia. Nossa meta agora é fechar o ano no topo do mercado e alcançar 2 GWp até 2027. Tese e Impacto: Grid.Co integra o portfólio da Casa Azul Ventures A Casa Azul oficializa a entrada da Grid.Co em seu portfólio através do programa Hyper Jump, uma iniciativa estratégica desenhada para estruturar a jornada de captação de investimento e a aceleração de empresas que entram na fase de tração. No Venture Capital, a seleção de um ativo baseia-se na capacidade de converter inovação em resultados operacionais concretos.

Segundo Rafael Silveira, Diretor de Operações da Casa Azul, o crescimento da startup valida sua maturidade: "A Grid.Co demonstram que método e atenção aos detalhes transformam teses em previsibilidade para o investidor, reforçando o potencial de escala nacional que nasce no Nordeste". A atuação em energia renovável é um dos pilares centrais da tese da Casa Azul, que identifica no potencial energético do Nordeste uma oportunidade oportuna para gerar valor sustentável. Para Silveira, o investimento na Grid.Co cumpre a missão de utilizar o capital como vetor de mudança real: "Acredito que o desenvolvimento econômico é o principal motor para a transformação social. Com a entrada da Grid, damos mais um passo na direção de apoiar negócios que, além de escaláveis, deixam legados nas comunidades onde atuam e contribuem para a robustez da nossa economia regional".