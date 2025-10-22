Jornada da Maturidade: descubra seu novo caminho e reinvente-se na 2ª edição

Founders da Senium Longevidade Saudável Tereza Furtado e Mario Moura / Crédito: Divulgação

A Jornada da Maturidade chega à sua segunda edição com um propósito ainda mais claro: transformar a experiência acumulada em potência rentável e propósito de vida, para quem decidiu que envelhecer é apenas outro verbo para viver melhor. O Novo Capítulo da Vida: Mais que Envelhecer, é Viver com Propósito

Em um cenário onde a vida nos convida a pausas para recomeçar com mais consciência, o período após os 50 anos emerge como um novo ciclo – mais lúcido, mais livre e, sobretudo, mais verdadeiro. O Brasil, em constante envelhecimento, demonstra a força dessa transformação. Dados do IBGE revelam que, em 2022, 32,1 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais (15,6% da população), com um crescimento de 57,4% no grupo 65+ em apenas 12 anos. Este movimento redesenha o trabalho, o consumo e as relações sociais, impulsionando a economia prateada, que já movimenta R$ 1,8 trilhão anualmente – quase um quarto do consumo privado nacional – e com projeção de dobrar até 2044, alcançando R$ 3,8 trilhões.



Atualmente, 59 milhões de brasileiros com mais de 50 anos possuem poder de compra e, mais importante, o desejo de continuar contribuindo. O mercado de trabalho, antes reticente, agora se reabre. A RAIS (2024) aponta que os empregos formais mais numerosos foram ocupados por pessoas entre 40 e 59 anos, com um saldo positivo de +418,6 mil vagas na faixa 50–59. Entre os 60+, a presença ativa cresce consistentemente, com 8,6 milhões de pessoas – um aumento de 69% em uma década, segundo a FGV.

A Experiência como Ativo Inestimável

A experiência tornou-se um ativo competitivo. Aqueles que atravessam a maturidade carregam consigo um repertório inigualável, leitura humana e visão de contexto. Quando essa bagagem encontra novas aprendizagens – sejam elas digitais, financeiras ou emocionais – nasce um poder transformador. O receio do digital, por exemplo, está cedendo lugar à curiosidade e à autonomia, com o IBGE indicando que 78,1% das pessoas 60+ já possuem celular pessoal, sendo o grupo com maior crescimento em conectividade desde 2019. É nesse contexto de acolhimento e aprendizado que programas como a Jornada da Maturidade se destacam, oferecendo um ambiente seguro e inspirador.

A Jornada da Maturidade: Onde o Tempo Vira Significado

Criada pela Senium Longevidade Saudável e agora com a colaboração da Casa Azul Ventures, a Jornada da Maturidade é mais que um curso; é um mapa de reinvenção. Com 38 horas de atividades, incluindo masterclass, encontros online e ao vivo, e ainda coletivas, o programa foi meticulosamente desenhado para o público 50+ que busca viver com mais propósito, segurança e autonomia.

Entre os módulos abordados, destacam-se:

Viver mais e melhor: equilíbrio entre corpo, mente e relações.

Propósito e legado: reencontrar talentos e planejar novos capítulos.

Finanças para a longevidade: construir liberdade financeira sem perder o prazer de viver.

Digital sem medo: alfabetização tecnológica para vencer barreiras.

Novos caminhos profissionais: reposicionamento e empreendedorismo 50+.

Neurociência dos hábitos: transformar conhecimento em longevidade prática. A metodologia combina aprendizagem experiencial, mentoria em grupo e um material exclusivo: o Passaporte da Jornada, um verdadeiro diário de bordo para a transformação. Tudo é conduzido por especialistas renomados como Tereza Furtado, Eliane Kreisler, Alexandre Santiago, Jessyca Bram, Ricardo Timóteo e Eliane Honel, reconhecidos por sua atuação em longevidade, carreira e bem-estar.



Maturidade é Protagonismo: Seu Tempo Começa Agora

As perguntas como “ainda há espaço para mim?”, “dou conta do digital?” ou “como manter propósito e autonomia?” encontram respostas na Jornada da Maturidade, que reafirma que o protagonismo não tem prazo de validade. Programas de desenvolvimento como este proliferam, comprovando que a equação experiência + atualização = impacto real. É um movimento coletivo de retomada da confiança e da coragem de recomeçar.

Globalmente, a União Europeia projeta que a silver economy atingirá €6,4 trilhões e gerará 88 milhões de empregos até 2025, evidenciando o potencial de crescimento quando a sociedade integra a maturidade como um ativo de inovação. O FMI reconhece que o envelhecimento, com políticas adequadas de saúde e capacitação, pode impulsionar a produtividade e sustentar economias inteiras. A idade, portanto, é apenas um dado, não um limite.

Talvez a questão não seja “o que o tempo levou?”, mas sim “o que ele ainda pode ensinar?”. Reinventar-se depois dos 50 é um ato de coragem e lucidez. A Jornada da Maturidade transforma essa coragem em prática, oferecendo aprendizado, comunidade e propósito, para que cada pessoa possa transformar sua história em um legado.Você não está envelhecendo. Está abrindo portas.

