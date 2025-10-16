Lucrar com o sol: CONEMSOL 2025 traz o guia prático para transformar energia em receita recorrente

Convidados da solenidade de abertura (da esquerda pra direita) Venício Soares (IFCE Maracanaú), Pedro Vasconcelos (fundador do evento), Isabela Maciel (SENAI), Danilo de Oliveira (Banco do Nordeste) e Luís Carlos / Crédito: Divulgação

Num mercado em que os custos de equipamentos caíram em patamar histórico, índice da Agência Internacional de Energia - IEA, mostra preços de tecnologias limpas 60% menores que há 10 anos. Com painéis solares mais baratos desde 2022, a conta de investir em geração fotovoltaica ficou mais simples de fechar. Com isso, o Brasil cruzou a marca de 55–60 GW de capacidade solar em 2025, com a maior parte puxada pela geração distribuída (MMGD), e segue entre os líderes globais em novas adições de capacidade. Apesar do panorama favorável, é preciso apontar que o Brasil vive uma crise energética, que gera custos elevados na conta do consumidor. Para explanar o assunto, o CONEMSOL - Congresso de Empreendedorismo Solar, chega à 6ª edição como ponto de convergência entre quem consome e quem aposta no sol como fonte de crescimento. E comprova que para o investidor, isso significa fluxo de caixa previsível e tese lastreada por expansão real.

Em 2024 o país instalou 15 GW e deve adicionar 19,2 GW em 2025, com a MMGD respondendo pela maior fatia. O pano de fundo financeiro também ajuda, com a ampliação de linhas como o FNE Sol, com mais crédito para projetos fotovoltaicos na região nordeste, fortalecendo a viabilidade econômica de usinas e sistemas solares. Fortaleza não é cenário ao acaso. O Ceará se consolidou como hub de conexão de negócios e talentos, e o CONEMSOL organizou o conhecimento para quem quer entrar bem (ou escalar) nesse mercado, do investidor pessoa física ao corporate que busca previsibilidade de retorno. A programação híbrida facilitou o acesso. Foram manhãs online e tardes presenciais na Faculdade INBEC, com densa programação realizada entre os dias 18 e 19 de setembro. Para tirar do papel a tese de “renda recorrente com sol”, o Congresso apresentou conteúdo aplicável, com modelos de negócio, financiamento, gestão e segurança jurídica, além de cases reais e networking entre investidores e empreendedores. Em linguagem direta, como diz Pedro Vasconcelos, CEO do Instituto Solar, trata-se de “transformar luz em lucro”. Com patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal, o evento reforça o protagonismo do Nordeste na transição energética e no pipeline de investimentos em energia solar. "Estamos em um país onde é muito desafiador a produção e custos com energia elétrica, e esse evento vem pra dar informação de qualidade para consumidores, mas principalmente para investidores, que são aquelas pessoas corajosas que acreditam que produzir energia limpa através de fontes renováveis como a energia solar, é positivo para nossa sociedade, e também rentável para o bolso do investidor", afirmou em entrevista, Pedro Vasconcelos, founder do Instituto Solar.

Na trilha de financiamento, a engrenagem por trás da escalabilidade inclui aceleradoras regionais. A Casa Azul Ventures, que já acelerou 82 startups no Nordeste, atua como ponte entre inovação e capital, reduzindo assimetria de informação e time-to-capital para soluções de energia e sustentabilidade. Na prática, isso significa dealflow qualificado, governança e métricas que deixam o investimento menos artesanal e mais institucional. “A Casa Azul Ventures tem direcionado um olhar cada vez mais atento para ativos ligados à transição energética, à geração de energias renováveis e ao carbono neutro. Vemos nesse movimento uma excelente oportunidade de apoiar iniciativas que fortalecem o setor e nos aproximam de soluções e tecnologias verdes capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e, mais do que isso, transformar o planeta em um lugar melhor”, afirmou Rafael Silveira, COO da Casa Azul VC. Se você quer entrar no setor da energia limpa ou escalar na tese, acompanhe os conteúdos pós-evento do CONEMSOL e monitore os editais e rodadas de aceleradoras com atuação na região Nordeste.