Café da Manhã ESG no O POVO conectará pessoas, projetos e empresas

Evento também contará com o lançamento da segunda edição da Cartilha ESG que traz boas práticas no Ceará

Coordenado pela jornalista Paula Lima, editora-executiva do O POVO Lab , o momento também contará com o lançamento da segunda edição do especial Cartilha ESG, que traz as práticas das empresas Marquise, Solar, Cobap e Iguatemi Bosque.

“O especial Cartilha ESG é um desses projetos que fortalecem o cenário cearense como um todo, porque apresenta de forma ampla e didática o que empresas que atuam no Estado, que nasceram no Ceará, que geram emprego e renda estão fazendo para tornar o mundo um lugar melhor para se viver", explicou.

"Temos orgulho de desenvolver um produto em diferentes plataformas no O POVO (impresso, portal e redes sociais) que conta histórias de empresas cearenses sólidas que se desenvolvem de forma sustentável e responsável.”

Por meio do jornalismo do O POVO, o Café da Manhã ESG também funcionará como uma ponte do que ocorre no Ceará em temos de ESG. Beatriz Cavalcante, editora-chefe de Economia do O POVO, editoria cujo guarda-chuva do ESG também é abordado, frisa a importância da comunicação.

"Ela é um dos pilares que movem o mundo. E como ele está cada vez mais ESG, O POVO faz esse papel de fortalecer o que o Estado pratica e expande por meio das suas plataformas jornalísticas."

Além disso, a jornalista cita que mais que fazer o papel de conexão, o Café da Manhã ESG será basilar para o lançamento do Fórum ESG — o qual o Grupo O POVO promoverá neste ano.

Impacto do ESG

Outro momento de destaque no evento será a participação da jornalista Carol Kossling, editora de Projetos e que escreve a primeira coluna de ESG do Ceará há mais de dois anos. Ela conduzirá um momento de apresentações com startups e também com Bia Fiuza, colunista da rádio O POVO CBN e empreendedora de Impacto Social.