We OOH Fortaleza conquista prêmio nacional na 4ª Conexão We OOH

We OOH Fortaleza conquista prêmio nacional na 4ª Conexão We OOHReconhecimento coloca Fortaleza como referência em mídia exterior no Brasil
A We OOH Fortaleza conquistou destaque nacional ao ser eleita a regional mais prestativa e solícita da rede durante a 4ª Conexão We OOH, realizada no Hotel Fazenda Hípica Atibaia, em São Paulo. O prêmio foi definido por votação entre colaboradores de todo o país e celebra o compromisso da capital cearense com o crescimento coletivo da marca.
Sob a liderança de Vitor Ribeiro, sócio da We OOH Fortaleza e CEO da Luve.ads, a regional foi homenageada na principal categoria da convenção, que reuniu empresários e profissionais do setor de mídia exterior de todo o Brasil.
Além da premiação para Fortaleza, o evento também reconheceu outras quatro categorias:
1. Regional que mais importou mídias
2. Regional campeã em vendas
3. Prêmio Inovação
4. Vendedora nacional com maior volume de vendas
O empresário destacou a importância da conquista para o mercado cearense: “Muito feliz em fazer parte desse time da We OOH. A conexão desse ano me trouxe muito conhecimento, foi divertida e emocionante! Ganhar esse prêmio por votação deixou meu coração cheio de alegria. Até ano que vem… e já vou chegar querendo conquistar mais prêmios para Fortaleza, hein?!”.
We OOH: maior rede de painéis digitais do Brasil
Com mais de 10 anos de atuação, a We OOH é a maior rede de painéis digitais do país, presente em 35 praças brasileiras e com mais de 350 faces de impacto. A empresa gera 1 bilhão de impactos mensais, combinando tecnologia, dados inteligentes e inventário 100% digital disponível 24 horas por dia.
Entre seus diferenciais estão:
- atuação em programática (pDOOH)
- relatórios em tempo real
- métricas auditadas pelo IVC e pela INFOOH
- democratização da mídia exterior, atendendo tanto grandes marcas quanto pequenos negócios.
Luve.ads: inovação OOH no Ceará
A Luve.ads, empresa comandada por Vitor Ribeiro em Fortaleza, é referência como a primeira AllDoor do Ceará. Seu portfólio reúne desde outdoors e painéis digitais até formatos inovadores como Uberdoor, Bus Mídia, PremiaPão e a Mega Empena Digital, a maior do Nordeste e a terceira maior da América Latina.
Com presença estratégica em metrôs, academias, quadras de beach tênis, crossfits e barracas de praia, a empresa alia formatos criativos à tecnologia de sensores e visão computacional para medir impacto e audiência em tempo real.
Serviço
Luve.ads – A primeira empresa AllDoor do Ceará
Rua Edgar Falcão, 124 – Presidente Kennedy – Fortaleza/CE
(85) 4092-6482
Instagram: @luve.ads