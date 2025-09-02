Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

We OOH Fortaleza conquista prêmio nacional na 4ª Conexão We OOH

Reconhecimento coloca Fortaleza como referência em mídia exterior no Brasil
Autor O Povo
O Povo Autor
Tipo Publieditorial

A We OOH Fortaleza conquistou destaque nacional ao ser eleita a regional mais prestativa e solícita da rede durante a 4ª Conexão We OOH, realizada no Hotel Fazenda Hípica Atibaia, em São Paulo. O prêmio foi definido por votação entre colaboradores de todo o país e celebra o compromisso da capital cearense com o crescimento coletivo da marca.

Sob a liderança de Vitor Ribeiro, sócio da We OOH Fortaleza e CEO da Luve.ads, a regional foi homenageada na principal categoria da convenção, que reuniu empresários e profissionais do setor de mídia exterior de todo o Brasil.

 

Além da premiação para Fortaleza, o evento também reconheceu outras quatro categorias:

1. Regional que mais importou mídias
2. Regional campeã em vendas
3. Prêmio Inovação
4. Vendedora nacional com maior volume de vendas


O empresário destacou a importância da conquista para o mercado cearense: “Muito feliz em fazer parte desse time da We OOH. A conexão desse ano me trouxe muito conhecimento, foi divertida e emocionante! Ganhar esse prêmio por votação deixou meu coração cheio de alegria. Até ano que vem… e já vou chegar querendo conquistar mais prêmios para Fortaleza, hein?!”.

 

We OOH: maior rede de painéis digitais do Brasil

Com mais de 10 anos de atuação, a We OOH é a maior rede de painéis digitais do país, presente em 35 praças brasileiras e com mais de 350 faces de impacto. A empresa gera 1 bilhão de impactos mensais, combinando tecnologia, dados inteligentes e inventário 100% digital disponível 24 horas por dia.

Entre seus diferenciais estão:

- atuação em programática (pDOOH)
- relatórios em tempo real
- métricas auditadas pelo IVC e pela INFOOH

- democratização da mídia exterior, atendendo tanto grandes marcas quanto pequenos negócios.

 

Luve.ads: inovação OOH no Ceará

 

A Luve.ads, empresa comandada por Vitor Ribeiro em Fortaleza, é referência como a primeira AllDoor do Ceará. Seu portfólio reúne desde outdoors e painéis digitais até formatos inovadores como Uberdoor, Bus Mídia, PremiaPão e a Mega Empena Digital, a maior do Nordeste e a terceira maior da América Latina.

Com presença estratégica em metrôs, academias, quadras de beach tênis, crossfits e barracas de praia, a empresa alia formatos criativos à tecnologia de sensores e visão computacional para medir impacto e audiência em tempo real.

Serviço

Luve.ads – A primeira empresa AllDoor do Ceará
Rua Edgar Falcão, 124 – Presidente Kennedy – Fortaleza/CE
(85) 4092-6482
Instagram: @luve.ads

 

 

