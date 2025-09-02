We OOH Fortaleza conquista prêmio nacional na 4ª Conexão We OOH

4ª Conexão We OOH, realizada no Hotel Fazenda Hípica Atibaia, em São Paulo / Crédito: Divulgação

A We OOH Fortaleza conquistou destaque nacional ao ser eleita a regional mais prestativa e solícita da rede durante a 4ª Conexão We OOH, realizada no Hotel Fazenda Hípica Atibaia, em São Paulo. O prêmio foi definido por votação entre colaboradores de todo o país e celebra o compromisso da capital cearense com o crescimento coletivo da marca. Sob a liderança de Vitor Ribeiro, sócio da We OOH Fortaleza e CEO da Luve.ads, a regional foi homenageada na principal categoria da convenção, que reuniu empresários e profissionais do setor de mídia exterior de todo o Brasil.



Além da premiação para Fortaleza, o evento também reconheceu outras quatro categorias: 1. Regional que mais importou mídias

2. Regional campeã em vendas

3. Prêmio Inovação

4. Vendedora nacional com maior volume de vendas

O empresário destacou a importância da conquista para o mercado cearense: “Muito feliz em fazer parte desse time da We OOH. A conexão desse ano me trouxe muito conhecimento, foi divertida e emocionante! Ganhar esse prêmio por votação deixou meu coração cheio de alegria. Até ano que vem… e já vou chegar querendo conquistar mais prêmios para Fortaleza, hein?!”.



We OOH: maior rede de painéis digitais do Brasil Com mais de 10 anos de atuação, a We OOH é a maior rede de painéis digitais do país, presente em 35 praças brasileiras e com mais de 350 faces de impacto. A empresa gera 1 bilhão de impactos mensais, combinando tecnologia, dados inteligentes e inventário 100% digital disponível 24 horas por dia.

Entre seus diferenciais estão: - atuação em programática (pDOOH)

- relatórios em tempo real

- métricas auditadas pelo IVC e pela INFOOH

- democratização da mídia exterior, atendendo tanto grandes marcas quanto pequenos negócios.

Luve.ads: inovação OOH no Ceará

