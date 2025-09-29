Canopus acelera no Ceará e inicia novo ciclo de crescimento

Com 50 anos de atuação, mais de 300 empreendimentos entregues e 50 mil famílias com a casa própria / Crédito: Divulgação

Fortaleza vive um momento histórico no setor imobiliário com os novos empreendimentos da Canopus Construções, que prometem transformar a cidade e impulsionar o desenvolvimento urbano.

Com 50 anos de trajetória, mais de 300 empreendimentos entregues e 50 mil famílias conquistando a casa própria, a Canopus Construções reforça sua presença no Ceará e inicia um novo ciclo de expansão no mercado imobiliário do Nordeste. A empresa anuncia três grandes lançamentos em Fortaleza: Gran Village do Sol I, Gran Village do Sol II e Gran Village do Bosque II, somando mais de mil unidade O Povo s habitacionais.

Os projetos seguem o conceito de condomínios planejados, com lazer completo, infraestrutura moderna e segurança, oferecendo qualidade de vida e moradia acessível para milhares de famílias.

Segundo Thiago Carvalho, sócio-diretor responsável pela regional Ceará, “o estado sempre foi estratégico para o crescimento da Canopus. Estamos intensificando nossos investimentos e levando cada vez mais oportunidades para quem sonha com a casa própria”.

Impacto econômico e social dos novos lançamentos



Os novos empreendimentos vão muito além da entrega de moradias. Cada lançamento significa geração de empregos diretos e indiretos, movimentação da cadeia produtiva da construção civil e desenvolvimento para áreas em expansão da capital cearense.

Um exemplo recente é o sucesso do Gran Village Juazeiro, no interior do Ceará: maior empreendimento da marca fora da capital, com 920 unidades e mais de R$ 200 milhões em VGV, comprovando a força da construtora.

Resultados nacionais reforçam solidez da marca

Em setembro, a Canopus lançou em Belém (PA) o Village Natureza, com 720 unidades e previsão de vendas acima de 80 apartamentos já no primeiro mês.



Os números nacionais também impressionam: só no primeiro semestre de 2025 foram 7 empreendimentos lançados, somando quase 5 mil unidades habitacionais e R$ 1 bilhão em VGV. Para o segundo semestre, a meta é ainda mais agressiva: 9 lançamentos previstos nas regionais do Ceará, Maranhão e Piauí.

Ceará será protagonista da expansão até 2026

O plano estratégico da Canopus projeta dobrar a operação no Ceará até 2026, com pelo menos oito novos empreendimentos que consolidarão o estado como um dos principais polos da marca no Nordeste.

“Este é um passo importante para o futuro do setor imobiliário no Ceará. Nosso objetivo é continuar transformando vidas, desenvolvendo comunidades e criando oportunidades para milhares de pessoas”, afirma Matheus Bastos, diretor regional da Canopus.



Canopus: 50 anos realizando sonhos

Com meio século de atuação, a Canopus Construções se consolida como uma das maiores construtoras do Brasil no segmento de habitação popular. Sua chegada mais forte ao Ceará marca não apenas um novo ciclo de crescimento da empresa, mas também um movimento de transformação urbana que impacta diretamente a economia e a qualidade de vida da população.

SERVIÇO

Site: canopusconstrucoes.com.br/.

Instagram: @canopusfortaleza

