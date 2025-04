Camed Corretora de Seguros: proteção completa para o seu dia a dia

Segurança e tranquilidade fazem parte da rotina de quem conta com a Camed Corretora de Seguros. Com soluções acessíveis e personalizadas, a empresa oferece proteção para carro, moto, vida, empresa, residência, máquinas e equipamentos, bicicleta e celular. Além disso, disponibiliza previdência, planos de saúde, odontológicos, consórcios e cartão de benefícios, garantindo mais cuidado e praticidade no dia a dia.

Já o consórcio é uma alternativa inteligente para quem deseja adquirir bens de forma planejada e sem juros. Com menor risco financeiro em comparação ao financiamento tradicional, ele permite o poder de compra coletiva, o que pode gerar descontos e condições mais vantajosas. Além disso, não exige entrada e oferece planos flexíveis e adaptáveis às suas necessidades, tornando a conquista do seu carro, imóvel ou outro bem muito mais acessível e segura.

A Camed Corretora de Seguros também oferece planos de saúde e odontológicos personalizados, em parceria com operadoras renomadas, garantindo atendimentos ambulatoriais e hospitalares por meio de uma ampla rede credenciada. Além da variedade de coberturas, a Camed se destaca pelo suporte prático e eficiente, com gestão de sinistralidade e acompanhamento diário da operação, realizados por uma equipe multidisciplinar.

No caso do seguro residencial, o segurado conta com assistência 24 horas de profissionais como chaveiro, eletricista e encanador, além de cobertura para incêndio, roubo, furto, quebra de vidros e responsabilidade civil. Para quem mora em imóvel alugado, há também a opção de cobertura para perda e pagamento de aluguel. Já o seguro para celular cobre situações como roubos, quedas e danos acidentais, de forma simples e sem burocracia.

Neste ano de 2025, com o aumento da taxa Selic — a taxa básica de juros da economia brasileira — o crédito tradicional se torna mais caro, encarecendo os financiamentos. Isso acontece porque, quanto maior a Selic, maiores são os juros cobrados pelos bancos para compensar o custo do dinheiro no mercado.

Nesse cenário, o consórcio se apresenta como uma solução financeiramente mais vantajosa, já que não há cobrança de juros, apenas custos administrativos, que são diluídos entre os participantes do grupo. Ou seja, quem opta por um consórcio consegue fugir das altas taxas do mercado, manter o controle do orçamento e ainda contar com a chance de contemplação antecipada por sorteio ou lance, planejando a aquisição do bem de forma estratégica e econômica.