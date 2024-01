Água: um ativo caro e comum a toda à sociedade

Na Cagece, há um Comitê ESG responsável por definir estratégias e acompanhar indicadores, metas e projetos Crédito: Rayane/Divulgação

Item essencial no dia a dia de todo ser vivo, a água é um importante ativo das questões ambientais e sociais do mundo, do Brasil e, claro, do Ceará. Assim, a pauta de sustentabilidade e tudo que envolve as boas práticas de ESG são de relevância para a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), empresa responsável pelo saneamento básico do Estado. O momento atual de mobilização mundial em favor da sustentabilidade é oportuno diante dos eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes, ressalta Ronner Gondim, superintendente de Sustentabilidade da Cagece, que cita exemplos recentes vivido como consequência climática: a seca na Amazônia, com elevação da temperatura média do Lago Tefé em quase 10 graus celsius, causa provável da mortandade de aproximadamente 150 botos cor-de-rosa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A estabilização e talvez a reversão do problema passa por uma profunda transformação socioambiental e cultural. Trata-se, portanto, de uma mobilização coletiva, com envolvimento da população e da sociedade como um todo. Por esse motivo, o movimento crescente de conscientização mundial em prol da sustentabilidade é uma necessidade atual para nossa sobrevivência”, destaca o executivo da Cagece.

Para ele, empresas que adotam boas práticas empresariais visando uma mudança profunda da gestão dos recursos naturais, ganham, a cada dia, mais importância no contexto da sustentabilidade e da conformidade ambiental, bem como à crescente cobrança ao desempenho ESG. Gondim ressalta que a sustentabilidade é um quesito já incorporado no planejamento estratégico da Cagece e que as diretrizes da companhia têm incentivado a realização de diversas práticas no âmbi- to ambiental, social e de governança. “A companhia possui áreas específicas especializadas nas questões ambientais, sociais, de governança corporativa e de gestão de riscos, que desenvolvem programas e projetos continuados. Além disso, há um Comitê ESG responsável por definir estratégias e acompanhar indicadores, metas e projetos correlatos ao tema”, detalha o superintendente de sustentabilidade. Entre algumas ações cita o programa de descarbonização que visa a redução e compensação de emissões de Gases do Efeito Estuda (GEE), projetos de economia circular (aproveitamento de resíduos) e reúso de águas, de energias renováveis, ações continuadas de educação ambiental e treinamento da população mais vulnerável, programa de integridade e diversas ações de governança e gestão de riscos. Gondim ainda revela que para a realização de alguns projetos maiores, como o reúso de águas para o HUB de hidrogênio verde no Pecém e para indústrias em Pacajus e Horizonte, e também a geração de energia renovável, a Cagece constituiu Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com o setor privado, participando atualmente de três empresas como sócia minoritária. DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Por meio do Comitê ESG, a companhia tem acompanhado a participação de grupos minorizados em cargos de gestão e nas estruturas de governança. Há também diversos aspectos que são acompanhados na forma de indicadores no Relatório de Sustentabilidade baseado no Global Reporting Initiative (GRI) e pelo Indicador ETHOS ASG. STAKEHOLDERS

Entre os principais relacionamentos da Cagece estão fornecedores, sejam eles fabricantes, distribuidores, representantes comerciais, e toda a relação é pautada pelos valores que norteiam a atuação da Companhia. A Cagece também realiza anualmente uma pesquisa de satisfação dos clientes.

E tem forte atuação com ações continuadas de educação ambiental, melhoria da qualidade de vida, inclusão social, formação cidadã, saúde pública e a preservação dos recursos naturais. Os principais projetos continuados são Teatro de Fantoches, Reciclocidades, artesanato com material reciclável, Voluntariado, Conhecendo Nossa Cagece, Programa Socioambiental de Educação e Saúde e Acompanhamento Social de Empreendimentos.

FUTURO + SUSTENTÁVEL

Para o ano de 2024, a Cagece pretende direcionar esforços para a universalização do saneamento básico, diversificação da matriz hídrica e energética, descarbonização de processos, uso responsável de recursos naturais, economia circular, tecnologias verdes, reúso de águas, intensificação de ações de educação ambiental, inclusão social e diversidade. Também estão previstas ações de fortalecimento da governança corporativa e gestão de riscos. AÇÕES ESG DA CAGECE Hidrogênio Verde

A Cagece vai fornecer água de reúso para o HUB do Hidrogênio Verde do Ceará que será desenvolvido no Complexo Industrial Portuário do Pecém (CIPP). Para esta parceria utilizará água de reúso proveniente dos esgotos tratados do macrossistema de esgotamento sanitário de Fortaleza. Tratamento de esgoto industrial e água de reúso A Cagece e a Vicunha iniciaram a operação de um novo sistema de tratamento de efluentes e industriais com previsão de fornecer água de reúso em Pacajús e Horizonte ainda em 2023.