Plano de saúde Best Senior chega a Fortaleza com valores promocionais

O mercado de planos de saúde em Fortaleza ganha uma nova marca, o Best Senior, especializado em atender pessoas com 44 anos ou mais. A operadora chega à capital cearense com a missão de oferecer um plano de saúde completo, sem coparticipação e com atendimento de excelência na Rede de hospitais e pronto atendimento Oto, uma das maiores redes de hospitais 100% particulares do estado. Além disso, durante todo o mês de julho, a operadora está oferecendo desconto vitalício de 10% no valor da mensalidade, em todos os planos de saúde disponíveis.



Com o desconto, os valores ficam a partir de R$566,91. A promoção está regulamentada e consta em registro na Agência Nacional de Saúde (ANS) nº 42176-6. Confira o texto na íntegra:



Estrutura



A Rede de hospitais e pronto-atendimento Oto, pertencente do Grupo Kora, coloca à disposição dos beneficiários do Best Senior mais de 715 leitos de internação, 40 Centros Cirúrgicos, 211 UTI'S e 04 prontos socorro 24hs. No total, são cinco unidades hospitalares da rede, localizadas em pontos estratégicos de Fortaleza e Caucaia (Região Metropolitana). São elas: