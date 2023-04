Be Decor: decoração para impulsionar a rentabilidade dos seus imóveis

Com a vacinação dos cearenses avançando, o setor turístico do Estado demonstra otimismo para o ano de 2022. E não só grandes hotéis e pousadas poderão aproveitar as boas temporadas que estão por vir: as condições ideais para atrair turistas, como clima, praias e certificações que conferem credibilidade nacional e internacional ao Ceará (a exemplo dos selos Destino Seguro e Turismo Responsável), devem alavancar o mercado de aluguel por temporada nos principais destinos locais.

Por oferecer uma experiência de alto padrão a um custo inferior ao praticado pelos hotéis, a modalidade de hospedagem acompanha a alta do turismo doméstico pós-crise, ressalta Iuri Barbosa, CEO da startup Be My Guest, que conecta proprietários de imóveis a possíveis hóspedes e já hospedou sete mil pessoas desde 2018.

“O mercado do turismo está passando por uma grande mudança, com um boom no turismo doméstico ocasionado pela demanda reprimida que vai beneficiar o Nordeste. O Ceará, por exemplo, está entre as principais rotas do mundo e conta tanto com o interesse de turistas do próprio estado quanto de outras regiões”, afirma.

O destaque das atrações turísticas de Fortaleza, Jericoacoara, Flecheiras e outros destinos litorâneos também têm chamado a atenção de estrangeiros que, quando não vêm como turistas, resolvem investir em imóveis para aluguel de temporada, melhorando a estrutura de hospedagem e valorizando o mercado local. Desde o início de 2021, a presença da moeda estrangeira nesse tipo de negócio já valorizou cerca de 10% dos imóveis designados ao turismo, segundo Iuri.

Foi pensando na rentabilidade do modelo que o engenheiro português Diogo Carvalho, 33, resolveu apostar no aluguel por temporada no início deste ano. Com experiência no ramo em Portugal, quando viu surgir a oportunidade de comprar um apartamento em Fortaleza, ele não pensou duas vezes: investiu no imóvel e o disponibilizou para locação pela Be My Guest, com o intuito de obter renda durante a maior parte do ano e aproveitar o espaço quando viesse passar férias no Brasil.

“Escolhi Fortaleza porque é uma cidade com potencial enorme de crescimento no turismo nacional e internacional, e a experiência tem sido muito boa”, conta Diogo, que cita como principais diferenciais do apartamento locado a qualidade, o conforto e a segurança do condomínio.

“Mesmo em um ano de pandemia, o rendimento gerado foi suficiente para pagar todas as despesas relacionadas com o imóvel - e as expectativas para as próximas férias são altas, porque as pessoas estão com muita vontade de viajar”, conclui.

Como disponibilizar seu imóvel para aluguel por temporada?

De acordo com Iuri Barbosa, hóspedes que buscam locação por temporada geralmente priorizam imóveis em regiões com atrações turísticas, como praias - mas há uma demanda crescente por aluguéis de curta duração em bairros com alta movimentação corporativa, especialmente na Capital.

“Atualmente, a maior parte dos imóveis que alugamos são próximos da Beira Mar, do Porto das Dunas, de praias como Cumbuco e Jeri e também de Guaramiranga, mas nosso catálogo está se expandindo e buscamos imóveis em diversos formatos”, explica.

Proprietários interessados em contratar a Be My Guest podem entrar em contato através do site ou do WhatsApp. Após o primeiro contato, a empresa faz uma avaliação do imóvel para checar se ele atende aos requisitos necessários para integrar a plataforma.

Nessa etapa, a startup pode sugerir melhorias relacionadas a itens como enxoval ou eventuais reformas para que o imóvel se encaixe no perfil da plataforma e seja valorizado na hora da precificação. Depois, é só fechar o contrato e aguardar as primeiras reservas, que geralmente são feitas em até uma semana.

De acordo com Iuri, a agilidade na locação parte de uma estratégia de marketing bem definida, com custo já incluso na porcentagem de cada aluguel, e no cadastro do imóvel em mais de 100 plataformas de hospedagem, como Airbnb, Booking e Temporada Livre.

“Além de o proprietário não precisar se preocupar com nada e ter uma rentabilidade maior do que no mercado de aluguel tradicional, a Be My Guest só cobra o comissionamento das reservas, ou seja, só ganhamos se o proprietário ganhar”.

