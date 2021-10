Donos de restaurantes dão dicas para enfrentar a pandemia

A pandemia chegou de surpresa e muitos estabelecimentos passaram por grandes dificuldades durante esse momento. Reinventar-se tem sido o comando da vez, e foi exatamente isso que os empresários Larissa Schmidt e Deusmar Ribeiro Júnior tiveram que fazer para manter os negócios. Administradores dos restaurantes Be Happy e Hot Frango, os empresários são exemplo de superação da crise e têm conseguido seguir firme no mercado.

Fundado em 1998, o Hot Frango começou como uma galeteria. Mesmo tendo expandido para um restaurante nos dias de hoje, o empreendimento ainda tem o delivery como carro-chefe. A ferramenta foi a salvação dos negócios durante a pandemia e fez com que os empresários valorizassem ainda mais o método.

Já para o Be Happy, cujo forte é o almoço presencial self-service, foi necessário um pouco mais de imaginação. Além do já existente plano de investir no delivery do estabelecimento, foram criados cardápios de congelados e lanches rápidos, como calzones e pastéis - opções de salgados que hoje também estão disponíveis no Hot Frango.

Mesmo com as inovações, o período não foi fácil para os proprietários. A variação de preço dos insumos, ter que trabalhar com equipe reduzida e garantir a qualidade do alimento em um contexto tão caótico foram algumas das dificuldades enfrentadas. Eles explicam que foi necessário investir na criatividade e na flexibilidade, disponibilizando promoções no delivery, além de acrescentar novos produtos ao cardápio.

“Estamos sempre procurando inovar, vendo novidades, datas comemorativas para lançar promoções. Estamos sempre com o olhar na cidade, vendo como está se comportando o mercado, o que o outro está fazendo de bom, o que é possível melhorar e pesquisando, como funciona a demanda do cliente. Esse olhar afinou, porque quem vai ficando é quem vai conseguindo lidar melhor com as dificuldades”, aponta Larissa.

Atualmente, os dois restaurantes já recebem clientes para o consumo presencial, seguindo todas as medidas do decreto estadual. Para Júnior, o segredo de se manter firme é acreditar no próprio negócio. “Quando você acredita, você encontra maneiras de se reinventar. Essa pandemia levou o empresário a administrar cada vez mais com um orçamento reduzido, no limite. Ensinou a reduzir custos e estar mais atento ainda ao cliente”, indica.

Os empreendimentos funcionam de segunda a domingo, nas sedes Aldeota e Dionísio Torres.

SERVIÇO

BE HAPPY



Endereço: Av. Barão de Studart, 2470 - Aldeota

Telefone: (85) 3013.8800

Horário de funcionamento: Self-service no almoço - segunda a sexta, das 11h às 14h30min

/ Rodízio de pizza - todos os dias, das 18h às 22h30min

Instagram: @behappyfortaleza

HOT FRANGO

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 2451 - Dionísio Torres

Telefone: (85) 3272.3838

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h às 15 horas (delivery e presencial), e das

17h às 22 horas (delivery)

Instagram: @hotfrango

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

